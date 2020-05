Wieder vermehrt Einbrüche in Harthaer Gartenlauben

Hartha

Unbekannte sind am vergangenen Mittwoch in mehrere Gartenlauben im Verein „An der Sternwarte“ in Hartha eingebrochen. Einige Tage zuvor, am 30. April, kam es auf dem Gelände des Vereins „Neuland“ an der Töpelstraße ebenfalls zu einen Einbruch. Die Bilanz der beiden Vorfälle lautet wie folgt: Sechs aufgebrochene Lauben an der Sternwarte, aus denen die Täter unter anderem ein Radio und Spirituosen stahlen.

Polizei prüft Zusammenhang zwischen den Einbrüchen

Der Gesamtschaden belief sich vorige Woche laut Polizei auf etwa 1.300 Euro. An der Töpelstraße ergab sich ein ähnliches Bild. Dort ließen die Diebe Werkzeug im Wert von rund 500 Euro mitgehen. Der Sachschaden betrugt zirka 1.100 Euro an den Gartenlauben.

In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten bestehe, werde derzeit geprüft, heißt es dazu von der Polizeidirektion Chemnitz. Die Kollegen des Polizeireviers Döbeln seien jedenfalls auf die Lage aufmerksam gemacht worden. „Sie bestreifen das Stadtgebiet von Hartha sowie Kleingartenanlagen regelmäßig zu unterschiedlichen Zeiten.“

Bereits 2018 größere Einbruchserie in Harthaer Lauben

Es ist nicht das erste Mal, dass in Kleingartenvereine in der Region eingebrochen wurde. 2018 kam es in Hartha und den Nachbarstädten Waldheim und Leisnig zu einer ganzen Serie von Einbrüchen. Später konnte die Polizei Döbeln einen damals 38-Jährigen Dingfest machen, der bereits vorher bei seinen Ausflügen in fremde Gärten oder Obstplantagen auffällig geworden war. Dem Mann wurde vorgeworfen, für insgesamt 110 Diebstähle verantwortlich gewesen zu sein. Seine Beute: Lebensmittel, elektronische Geräte und Werkzeug im Wert von 18.000 Euro. Letztlich verurteilt wurde er in 18 Fällen zu einer Strafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung.

Einbruchspuren: Mit Gewalt hebelten die Diebe die Türen zu den Lauben auf. Quelle: Sven Bartsch

Zeugen sollen sich beim Revier in Döbeln melden

Christoph Claus gehört zu den Betroffenen von neulich. Seine Parzelle an der Harthaer Sternwarte ist eine, in die vergangene Woche eingebrochen wurde. Seinen Schaden beziffert er auf 600 bis 700 Euro. Werkzeug und ein Akkuschrauber fehlen, außerdem wurden die Türen aufgebrochen. Um die kümmert sich Claus aktuell selbst. Eine neue muss her. Ob er nun Angst hat, dass in Zukunft wieder eingebrochen wird? „Was soll man schon machen?“, konstatiert er stoisch. „Es ist nun mal eine Gartenlaube, die kann man nicht rund um die Uhr bewachen.“ Ärgerlich sei vor allem, dass er nun auf dem Schaden sitzen bleibe. Die Versicherung kommt für einen Einbruch in eine Gartenlaube in seinem Fall nicht auf.

Zeugen, die in dem Zusammenhang ungewöhnliche Beobachtungen machen und beispielsweise Fremde in einer Gartenanlage bemerken, werden gebeten, sich umgehend an das Polizeirevier Döbeln zu wenden (Tel.: 03431/659 0). Wichtig ist dabei, insbesondere auch auf Personenbeschreibungen und genutzte Fahrzeuge (konkret Kennzeichen und Typ) zu achten.

Diese Dinge sollten Gartenpächter beachten

Darüber hinaus hat die Polizei einige Tipps, die Kleingärtner beachten sollten, um ihre Lauben vor Einbrüchen zu schützen.

Türen und Fenster der Gartenlaube sollten sichtbar und solide abgesichert sein, denn das schreckt Täter mitunter von ihrem Vorhaben ab. So können beispielsweise Fenster, insbesondere bei längerer Abwesenheit beziehungsweise außerhalb der Gartensaison, mit von innen zu lösenden Holzplatten verschraubt werden. Fensterläden sollten stabil gebaut sein und von innen verriegelt werden.

sollten sichtbar und solide abgesichert sein, denn das schreckt Täter mitunter von ihrem Vorhaben ab. So können beispielsweise Fenster, insbesondere bei längerer Abwesenheit beziehungsweise außerhalb der Gartensaison, mit von innen zu lösenden Holzplatten verschraubt werden. Fensterläden sollten stabil gebaut sein und von innen verriegelt werden. Sogenannte Einstiegshilfen wie Leitern, Kisten oder Mülltonnen sollten ebenso wie Werkzeuge oder Gartengeräte, die als Einbruchshilfen dienen könnten, weggeschlossen werden.

Bei längerer Abwesenheit sollten auch äußerlich sichtbare Gegenstände, wie SAT-Schüsseln, abgebaut und sicher verschlossen werden. Wertintensive und leicht zu transportierende Gegenstände, wie Fernseher, elektrische Geräte und Radio-Anlagen, am besten nicht im Gartengrundstück zurücklassen.

Auch ein guter Kontakt zu benachbarten Pächtern kann hilfreich sein. Es kann nicht schaden, auch einmal einen Blick auf das Nachbargrundstück zu richten und dort auf ungewöhnliche Veränderungen zu achten, etwa offenstehende Türen und Fenster oder fremde Personen im Grundstück. Der Austausch von Kontaktdaten mit den Nachbarn, um sich im Bedarfsfall schnell gegenseitig informieren zu können, ist dabei ein Baustein des guten Nachbarschaftsverhältnisses. Bei Einbruchsverdacht sollte sofort die Polizei informiert werden.

Von Max Hempel