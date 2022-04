Leisnig

Wie geht es weiter mit dem Internet-Ausbau in und um Leisnig? Wann gibt es schnellere Datenleitungen? Momentan gelten manche Teile der Stadt zwar als versorgt mit Internet, jedoch müssen die Bürger dort mit sehr geringen Übertragungsraten zurecht kommen. An den Schulen geht es nicht so schnell vorwärts wie gewünscht. Damit alle Bildungseinrichtungen in das Digitalisierungspaket eingebunden werden können, fließt eine Menge Geld.

Gerüstet für digitale Bildung?

Und ist das Leisniger digitale Datennetz gerüstet für das digitale Bildungszeitalter in den Schulen? Diese und weitere Fragen, welche sich die Bürger in dem Zusammenhang stellen, können sie am Mittwoch im VfB-Vereinsheim loswerden.

Öffentliche Gesprächsrunde

Der CDU-Ortsverband „Leisniger Land“ greift in seiner öffentlichen Mitgliederversammlung das Thema auf. Und wer möchte, kann dabei sein. Rüdiger Schulze vom Ortsverband lädt dazu ein und schreibt dazu: „Wir freuen uns, dass wir den Projektkoordinator des Landkreis Mittelsachsen für den Breitbandausbau, Mattias Borm, hierfür gewinnen können.“

Landkreis beginnt mit dem Ausbau

Die voranschreitende Digitalisierung bedürfe dem schnellen Ausbau des Internet durch Glasfaserleitungen. Der geförderte Ausbau unter Koordination des Landkreis Mittelsachsen beginnt gerade.

Unter dem Thema „Wieviel Breitband braucht das Land – oder wie geht es in Leisnig nun weiter?“ soll der Bedarf hierfür generell und den aktuell vorgesehenen Ausbaustand für Leisnig im Speziellen beleuchtet werden.

Glasfaser wichtig für die Zukunft

„Insbesondere das Thema der unterschiedlichen Förderung beschäftigt die Bevölkerung sehr“, so Schulze weiter. „Insofern erhoffen wir uns auch einen Ausblick auf die weitere Verfahrensweise für die Gebiete, die bisher nur teilgefördert beziehungsweise gar nicht gefördert werden. Denn schnelle Glasfaserleitungen sind gerade auch in den ländlichen Regionen außerhalb der Großstädte unabdingbar für unsere Zukunft.“

Interessierte Bürger sind am Mittwoch, 20. April, ab 18 Uhr, zu der Veranstaltung im Sportlerheim vom VfB Leisnig an der Chemnitzer Straße eingeladen.

Von daz/sro