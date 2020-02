Großweitzschen

Direkt auf der Autobahnabfahrt Döbeln-Nord ist am späten Mittwochabend ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug im Straßengraben gelandet. Wie die Pressestelle der für den Autobahnbereich zuständigen Polizeidirektion Leipzig mitteilt, gab der Mann an, zuvor einem Wildtier ausgewichen und dadurch ins Schleudern geraten zu sein. „Sowohl am Auto als auch an den Anlagen der Autobahn entstand Schaden in bisher unbekannter Höhe“, heißt es weiter von der Polizei. Der Vorfall hat sich gegen 23 Uhr ereignet.

Von ap/DAZ