Wilder Tatverdacht: Polizei durchsucht Haus in Greifendorf

Greifendorf/Chemnitz

Mit zahlreichen Beamten durchsuchte die Polizei am Montag ein Haus in Greifendorf. Nach Informationen der DAZ hat der Einsatz von 7 Uhr bis 11 Uhr gedauert, die Polizisten seien in „voller Montur“ im Einsatz gewesen.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz bestätigte die Aktion nur knapp. „Es handelt sich um eine Durchsuchung in einem laufenden Ermittlungsverfahren“, so Markus Gerschler, Sachbearbeiter in der Pressestelle.

Auf eine zeitversetzte weitere Nachfrage der DAZ war dann der Tatvorwurf zu erfahren, deretwegen die Staatsanwaltschaft die Polizei ermitteln lässt. „Es geht im Jagdwilderei“, heißt es nun aus der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. Weitere Details waren dort mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht zu erfahren.

Der Jagdwilderei macht sich strafbar, wer fremdes Jagdrecht verletzt, „dem Wild nachstellt, es fängt, erlegt oder sich oder einem Dritten zueignet.“ Auch wer eine Sache beschädigt oder zerstört, die dem Jagdrecht unterliegt, macht sich der Jagdwilderei schuldig. Auf dieses Vergehen steht Gefängnis bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Das Gesetz nennt aber auch noch einen besonders schweren Fall. Nach dieser Regel der Strafzumessung reicht der Strafrahmen von drei Monaten bis zu fünf Jahren Haft. So zu bestrafen sind Wilderer, die beispielsweise gewerblich handeln oder wenn mehrere Leute wildern und dabei Schusswaffen benutzen.

Von Dirk Wurzel