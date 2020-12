Wilder Tatverdacht: Urteil nach Razzia und Waffenfund in Rossau

Rossau/Döbeln

Zur Razzia schritten Polizeibeamte am 29.Juni in einem Haus im Rossauer Ortsteil Greifendorf. Nach Informationen von lvz.de dauerte der Einsatz damals vier Stunden. Grund der Durchsuchung war ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Chemnitz – wegen Jagdwilderei. Soweit, so ungewöhnlich.

Nun gab es im Amtsgericht Döbeln einen Prozess. In jenem Haus in Greifendorf hatten die Beamten damals eine Repetierbüchse sowie mehrere Patronen der dazu passenden Munition gefunden. Alles kein Problem – wenn man einen Jagdschein hat. Aber den hatte der Angeklagte nicht mehr. Trotzdem sei er laut Anklage noch jagen gewesen. Nicht fernliegend ist die Annahme, dass jemand wusste, dass der Mann nicht mehr berechtigt war, die Jagd auszuüben und ihn verpfiffen hat.

Wegen des unerlaubten Besitzes des Jagdgewehrs hatte ihn die Staatsanwaltschaft eines Vergehens nach Waffengesetzes angeklagt. Und diese Anklage hat nun Richterin Nancy Weiß im Amtsgericht Döbeln verhandelt und den Angeklagten verurteilt. Wie Karin Fahlberg, Presserichterin des Amtsgerichtes auf Nachfrage mitteilt, verhängte Richterin Weiß eine Haftstrafe von sieben Monaten mit Bewährung. Zur Auflage gehört die Zahlung von 500 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel