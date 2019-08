Rosswein

Auf einem Pferd reiten oder einen kleinen Traktor selbst fahren – das konnten Kinder am Wochenende auf dem Sommerfest der Bagadie Ranch in Seifersdorf bei Roßwein erleben. Am Abend kamen Erwachsene auf ihre Kosten, indem sie das Tanzbein beim Linedance schwangen.

Seit 2001 gibt es das Fest

Obwohl zu Beginn des Festes dicke Wolken über der Ranch hingen und es dann auch noch zu regnen begann, trudelten immer mehr Gäste auf das Gelände ein. Seit 2001 veranstaltet der Westernreit- und Fahrverein Seifersdorf das Sommerfest, was für viele Roßweiner zur Tradition geworden ist. „Wir wohnen in Roßwein, es ist also quasi direkt vor der Haustür. So können wir den Kindern einen schönen Sonnabend bieten“, erklärte Stephan Joachim. Sein vierjähriger Enkel Johann staunte über all die Attraktionen, die der Verein für die Kinder aufgebaut hatte. „Ich mag das Zelt und die Hüpfburg“, sagte er.

Geheime Spielecke im Tipi

Das Tipizelt bot Unterschlupf und eine geheime Spielecke für die Kleinen. Bevor sie aber dort hineingingen, kamen sie an einer Goldwäsche vorbei. In dem Holzbehälter waren zwischen Kieselsteinen goldene Nuggets versteckt, die die Kinder mit Tellern schöpfen konnten. Fanden sie fünf davon, bekamen sie ein Freigetränk. Im Festzelt konnten sich die Kinder kreativ an der Bastelstraße austoben. Mit vielen verschiedenen Farben, lustigen Kulleraugen und Pferden aus Pappe ließen sie ihrer Fantasie freien Lauf.

Auf Pferd oder Traktor

Pferde aus Fleisch und Blut hielt die Ranch natürlich auch bereit. Auf ihren Rücken durften die Kleinen reiten. Wer es dann doch etwas maschineller mag, setzte sich eher auf das kleine Traktor. Mit einer Begleitperson, drückten die Kleinen im Hof selbst aufs Gas.

Wer wollte, konnte mit dem Traktor fahren. Quelle: Bartsch

„Der Verein muss wie jeder andere arbeiten, um Geld zu verdienen und sich zu erhalten. Mit den Einnahmen machen wir dann Ausfahrten“, erzählte Klaus Bernhard, Inhaber der Bagadi Ranch. So war der Verein in diesem Jahr bereits in der sächsischen Schweiz auf einem Ausflug mit den Kindern.

Tanzen am Abend

Nachdem sich tagsüber alles um die Kinder drehte, durften sich die Erwachsenen auf den Abend freuen. Denn ab 18 Uhr wurde getanzt – natürlich auch Linedance.

Von Nicole Grziwa