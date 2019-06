Döbeln

Mit dem Motiv wollte sie zunächst nicht so recht rausrücken. Aber Staatsanwältin Jana Wegert hakte nach. Und schließlich erzählte die 47-jährige Deutsche, weshalb sie mit geladener Walther P 22, einer Schreckschusswaffe zum Verschießen von Platzpatronen und Reizgasmunition im Kaliber neun Millimeter Knall, am 21. September 2018 ins Kimmi Dolly ging. Ein Ausländer habe ihren Sohn mit einem Messer gestochen und sei nachher in die Schankwirtschaft an die Bahnhofstraße gegangen. Sie sei hinterher, um den Mann zur Rede zu stellen. Dort habe sie dann die Walther gezeigt. Führen durfte die Frau diese Pistole nicht, da sie keinen kleinen Waffenschein hat. Und außerdem hat ihr das Landratsamt Mittelsachsen, jegliche Waffen zu besitzen. Auch solche, die es ab 18 Jahren frei zu kaufen gibt, wie Schreckschuss- und Gasdruckwaffen.

Einschlägig vorbestraft

Das hat seinen guten Grund. 2015 verurteilte das Amtsgericht Torgau die Waffennärrin wegen eines Waffenvergehens zu sechs Monaten Haft mit Bewährung. Sie hatte Schreckschussrevolver scharf gemacht. Und eigentlich war diese Bewährung widerrufen, die Frau hätte in den Knast einrücken müssen. Das kam sich einem früheren Prozess 2016 zu Sprache – auch in diesem ging es um Waffenvergehen. Im aktuellen Auszug aus dem Bundeszentralregister steht aber nichts von widerrufender Bewährung. Offenbar war des der 47-Jährigen gelungen, den Beschluss des Amtsgerichtes Torgau auf dem Beschwerdeweg zu kippen und sich so die Freiheit zu erhalten. In dem Prozess 2016 gab es kein Urteil. Weil es sich strafrechtlich um vergleichsweise Pillepalle handelte, welches das Kraut ohnehin nicht fetter gemacht hätte, stellte das Gericht das Verfahren damals ein.

Walther vom Neffen?

„Ich weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe“, sagte die Angeklagte im aktuellen Prozess. Sie habe die Walther ihrem Neffen weggenommen, damit er damit nicht erwischt werde und Ärger bekomme, sagte sie zunächst.

Bewährung mit Bauchschmerzen

„Mit Bauchschmerzen kann ich hier Bewährung beantragen. Das nächste Mal wird es das nicht mehr geben“, sagte Staatsanwältin Wegert in ihrem Schlussvortrag, indem sie acht Monate Haft mit Bewährung forderte. Als Gründe nannte sie die Schuldeinsicht und glaubhafte Reue der Angeklagten.

Eskalation möglich

Richterin Marion Zöllner blieb über dem Antrag der Staatsanwältin, verurteilte die Pistolenfrau wegen eines Waffenvergehens zu zehn Monaten Haft mit Bewährung. Die dauert drei Jahre. Für zwei Jahre unterstellt die Richterin die Frau der Aufsicht eines Bewährungshelfers. 100 Stunden gemeinnützig arbeiten soll sie ebenfalls. „Es ist nicht die feine Englische, ins Kimmi Dolly reinzugehen mit der Ansage, hier bin ich, ich habe eine Waffe und ihr macht jetzt, was ich sage. Das hätte auch eskalieren können“, führte Richterin Zöllner der Frau vor Augen. „So geht es nicht. Das soll das Urteil auch der Öffentlichkeit zeigen. Man kann nicht eine Waffe bei sich führen, so irgendwo aufschlagen und Angst und Schrecken verbreiten.“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Allerdings hat es die 47-Jährige bereits angenommen.

Von Dirk Wurzel