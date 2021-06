Wind des Wechsels weht durch Waldheims Standesamt

Waldheim

Bei ihr hat sich gefühlt halb Waldheim getraut. 900 Paare haben sich bei Brigitte Voss das Ja-Wort gegeben. Nun hört Waldheims Standesbeamtin nach fast 30 Dienstjahren auf und geht in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin hat sie bereits eingearbeitet.

Ihr Job führte Brigitte Voss sogar in den Knast. Allerdings kam sie nach der Zeremonie wieder raus, während mindestens ein Teil des Brautpaares in der JVA blieb. „Das Gesetz schreibt einen ,würdigen Rahmen’ für Trauungen vor. Den sah ich im Gefängnis als nicht so gegeben an“, schildert Brigitte Voss, weshalb sie irgendwann aufhörte, in die JVA zu gehen. Sie ließ sich daher die Gefangenen ins Rathaus mit seinem schicken Trauzimmer kommen. Über die Traukundschaft aus dem Gefängnis wollte Brigitte Voss lieber nicht allzu viel wissen, vor allem über die Gründe der Haft.

Und wie viele der 900 Ehen, die sie geschlossen hat, haben eigentlich gehalten? „Das weiß ich nicht. Theoretisch hätte man das auszählen können, habe ich aber nicht gemacht“, sagt sie und spricht lieber über die Verbindungen, die gehalten haben. Beispielsweise ein Vierteljahrhundert und länger. So sah Brigitte Voss ein vormaliges Brautpaar wieder, das sie einst getraut hatte. Und zwar zur silbernen Hochzeit der Eheleute. Sie kamen zu diesem Anlass noch mal an den Ort ihrer Eheschließung.

Jeannine Rasser übernimmt demnächst den Job von Brigitte Voss. Die künftige Standesbeamtin arbeitet bereits seit 2008 in der Waldheimer Stadtverwaltung und hat 2015 den Spezialkurs absolviert, der nötig ist, um Ehen zu schließen und zu beurkunden. Künftige Heiratswillige brauchen auch nicht zu befürchten, dass die Standesbeamtin zur Stunde der Wahrheit mehr Lampenfieber hat, als sie. Brigitte Voss hat ihre Nachfolgerin gut eingearbeitet, sie hat auch schon die eine oder andere Eheschließung vollzogen.

Und vielleicht erlebt Jeannine Rasser bei ihrer künftigen Tätigkeit als Standesbeamtin auch solche interessanten Begebenheiten, wie Brigitte Voss. Da ist zum Beispiel die Sache mit den „Wildecker Herzbuben“. Ein junger Mann aus deren Mitarbeiterstab hatte in Waldheim geheiratet und die beiden Pfundskerle gehörten zu den Gästen. „Sie mussten natürlich noch ein Ständchen bringen. Das klang richtig gut“, sagt Brigitte Voss.

In fast 30 Jahren Waldheimer Heiratsgeschichte, die sie mit begleitete, hat sich einiges geändert. Mann und Mann oder Frau und Frau geben sich das Ja-Wort – vor 30 Jahren unvorstellbar. Heutzutage mittlerweile normal und so hat auch die Ehe für Alle das Waldheimer Standesamt erreicht. Konnten die Standesbeamten und Standesbeamtinnen bis 2017 bei gleichgeschlechtlichen Paaren bis Oktober 2017 lediglich Lebenspartnerschaften bescheinigen, dürfen sie diese seitdem auch richtig verheiraten. „Und da kamen einige, die sich ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe haben umschreiben lassen“, sagt Brigitte Voss.

Langweilig wird es ihr im Ruhestand eher nicht werden. „Ich habe vier Enkel, die sich freuen, dass die Oma jetzt Zeit hat“, sagt sie. Außerdem ist sie noch in der Theatergruppe „Compagnia dei Pazzi“ des Ehrenberger Vereins „Centro Arte Monte Onore“ um Pier Giorgio Furlan.

Von Dirk Wurzel