Windrad steht an der A 14 bei Leisnig in Flammen – Feuerwehr lässt es abbrennen

Strocken/Gallschütz

In der Nacht zum Dienstag brannte ein Windrad zwischen Strocken und Gallschütz in der Gemeinde Großweitzschen. Bernd Starke, Gemeindewehrleiter von Leisnig, und seine Kameraden sind gegen 1.45 Uhr mit vier Fahrzeugen ausgerückt. „Als wir ankamen brannte der obere Teile des Windrads lichterloh“, erklärt er. „Wir haben das Feuer kontrolliert abbrennen lassen. Ein Löschen macht in dem Fall keinen Sinn.“ Die Kameraden sperrten lediglich die Straße, die am Windrad entlang führt.

Laut Bernd Starke waren die Windräder im Umfeld alle noch im Betrieb. Sie wurden also nicht aufgrund des Sturmes abgeschaltet. Seiner Einschätzung nach, könne der Wind nicht er Grund für den Brand sein.

Brandursache unklar

Zur Ursache des Feuers im Turbinenraum konnte die Polizei in der Nacht noch keine Angaben machen, auch der entstandene Schaden war zunächst unklar. Das Windrad steht nahe der Autobahn 14, im Windpark zwischen Strocken und Gallschütz.

Neben der Leisniger Wehr waren auch die Kameraden aus Beiersdorf und Gallschütz vor Ort. Die Ortswehr von Minkwitz rückte mit ihrem Tanklöschfahrzeug an.

Von Steffi Robak/dpa