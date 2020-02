Mehr Sicherheit: Nach Havarie nahe Autobahn A14 fordert Einsatzleiter Datenbank zu Windkraftanlagen

Leisnig

„Warum gibt es keine Datenbank über die Standorte von Windenergieanlagen?“ René Gentzsch, Feuerwehrmann bei der Leisniger Feuerwehr und Einsatzleiter während der jüngsten Anlagenhavarie bei Strocken, kann das nicht verstehen, denn eine solche Datenbank würde den Einsatzkräften die Arbeit wesentlich erleichtern. Nur auf Umwegen und mit stundenlangem Zeitverlust sei es gelungen, Betreiber beziehungsweise den Service-Dienst für die brennende Anlage zu ermitteln. „Diese Zeit, kostbare Einsatzzeit für die Feuerwehrleute, könnte so gespart werden.“

Nicht zum ersten Mal havarierte eine Windkraftanlage nahe der Autobahn A 14. Vor etwa drei Jahren geschah etwas Ähnliches in Sitten. Für den damaligen Unfall sorgte ein defektes Rotorblatt.

Techniker erst nach Stunden vor Ort

Der erste zuständige Techniker, mit dem sich Gentzsch über den Umfang der im speziellen Fall nötigen Sicherheitsvorkehrungen verständigen konnte, war gegen 6 Uhr vor Ort. Er reiste aus Brandenburg/ Havel an. Ausgelöst wurde der Feuerwehralarm gegen 2 Uhr in der Nacht.

Brennende Anlagen werden prinzipiell nicht gelöscht

Gentzsch schildert: „Vor Ort fanden wir die Anlage beziehungsweise herabgefallene Teile davon brennend vor. Alles lag in unmittelbarer Nähe. Prinzipiell wird eine brennende Anlage nicht direkt gelöscht. Das ist technisch allein wegen der Höhe nicht machbar. Maximal werden herabgefallene brennende Teile gelöscht, sofern dies für die Einsatzkräfte selbst nicht mit Gefahr für Leib und Leben verbunden ist. Wir haben kontrolliert abbrennen lassen.“ Insgesamt waren 31 Einsatzkräfte im Einsatz.

Schutzkreis: Autobahnsperrung und Dorf-Evakuierung

Laut Gentzsch existieren klare Vorschriften, wie in derartigen Havariefällen zu verfahren ist. So muss ein Sperrkreis von 1000 Metern um die brennende Anlage herum abgeriegelt werden. Im konkreten Fall liegt in diesem Sperrkreis die Autobahn A14, was die vollkommene Sperrung der Autobahn einschließlich eines Rastplatzes bedeutet hätte. Zudem liegen innerhalb dieser 1000 Meter die Dörfer Strocken und Gallschütz. Diese hätten evakuiert werden müssen.

Glück wegen Ruhe nach dem Sturm

Gentsch weiter: „Gott sei Dank hatte diese Havarie nicht ein solches Ausmaß. Wir haben Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet, die angrenzende Straße gesperrt. Gott sei Dank war das mitten in der Nacht. Und noch wichtiger: Es hat nicht während des Sturmtiefs gebrannt. Der Wind war relativ ruhig, es konnten keine brennenden Teile weit weg fliegen.“

Warum gibt es keine Datenbank?

Gentzsch verdeutlicht, warum der schnelle Kontakt zu einem Fachmann dennoch extrem wichtig ist: Nur ein Fachmann könne vor Ort einschätzen, mit welchen Auswirkungen in der unmittelbaren Umgebung zu rechnen ist. Das sei für die Verständigung zu Sicherheitsmaßnahmen dringend nötig. „Das muss doch möglich sein, im Zeitalter vom UMTS und GPS eine Datenbank einzurichten, auf welche Feuerwehrleute die Rettungsleitstellen schnell zugreifen können.“

Windkraftanlagen mit verschiedenen Eigentümern

Die Windenergieanlagen in den Windparks gehören zumeist verschiedenen Betreibern beziehungsweise Investoren. Diese unterhalten Service-Verträge mit den jeweiligen Anlagenherstellern beziehungsweise deren Service-Unternehmen. Vor allem zu diesen Service-Mitarbeitern sei schnellster Kontakt in Havariefällen unabdingbar, so René Gentzsch.

Von Steffi Robak