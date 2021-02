Winterliche Ferienzeit im Ostrauer Hort

Ostrau

Willkommen im Winterwunderland: Eine ganz besondere Themenwoche erlebten die Mädchen und Jungen der Ostrauer Grundschule in den zurückliegenden fünf Tagen. Denn die Ferienwoche stand ganz im Zeichen der weißen Pracht. Für jeden Tag ließen sich die Erzieher Silvia Gundram und Vincent Nagler etwas anderes einfallen. So rätselten die Kinder am Montag rund ums Thema „Winterzeit“. Am Dienstag folgte ein Experimente-Tag, am Mittwoch wurden die Wintersportspiele in der Turnhalle abgehalten und am Donnerstag eine Winterwanderung durchs Jahnatal unternommen – dick eingepackt und mit reichlich Proviant im Rucksack. Den letzten Tag der Ferienspiele nutzten die Mädchen und Jungen des Ostrauer Hortes, um gemeinsam zu frühstücken. Anschließend konnten sie sich so richtig kreativ austoben und zauberten Schneemänner aufs Papier. Als Andenken an die winterliche Ferienwoche bevor am Montag das Homeschooling wieder los geht.

Von Stephanie Helm