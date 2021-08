„Wir brauchen alle etwas Spaß“ – Schrebitzer Narren legen wieder los

Schrebitz

Ein ganzes Jahr mussten die Schrebitzer Narren die Füße stillhalten. Dass ihnen das schwer gefallen sein dürfte, daran hat keiner Zweifel. Die komplette vergangene Saison fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Beim Schrebitzer Carnevals Club (SCC) blieb es still. Der Aufwand, die Veranstaltungen beispielsweise digital abzuhalten, wäre viel zu hoch gewesen. Immerhin: Für die Vereinsmitglieder gab es statt Gala-Abenden einen Videozusammenschnitt mit Fotos der letzten Saison und dem „Fasching in der Tüte“ – mit eigener Pappnase, Luftballons und Luftschlangen.

Die letzte richtige Veranstaltung der Schrebitzer Narren war das Sommerfest im vergangenen Jahr. Jetzt, ein Jahr später, wollen die Schrebitzer dort wieder anknüpfen. Am Samstag, 28. August, feiert der SCC gemeinsam mit seinen Gästen unter dem Motto „Wir brauchen alle etwas Spaß – der SCC gibt wieder Gas!“. „Uns geht es vor allem darum, einfach mal wieder mit unseren Gästen und Fans zusammen zu sein und Spaß zu haben“, sagt Peggy Dietrich-Lohse vom Verein. In den letzten Wochen häuften sich die Anfragen. „Viele haben sich schon an uns gewandt, ob es das Sommerfest in diesem Jahr gibt“, so die Vereinsvorsitzende.

Erste Veranstaltung auf neuem Vorplatz

Um 18 Uhr soll das Fest am Samstag beginnen. Bis dahin beten die Schrebitzer für gutes Wetter. Denn das Sommerfest soll draußen stattfinden. Es wäre die erste Veranstaltung auf dem neugestalteten Vorplatz der KulturSchule. „Wir hoffen natürlich, dass wir draußen feiern können. So könnte das wunderschöne Objekt endlich mal zum Tragen kommen“, schwärmt Peggy Dietrich-Lohse. Sollte es der Wettergott dennoch nicht gut meinen mit den Narren, disponieren die Schrebitzer um. „Dann feiern wir drinnen, die Räumlichkeiten dazu haben wir ja“, sagt sie. Zum Sommerfest wird ein DJ für Musik sorgen, es wird getanzt, eine Hüpfburg gibt es auch. Die Besucher dürfen außerdem so manche Überraschung vom Verein erwarten. Denn das Sommerfest ist traditionell eine Veranstaltung als Dankeschön für Sponsoren und Fans.

Das zurückliegende Jahr war ein schweres für den Schrebitzer Carnevals Club. Keine Veranstaltung, erst seit wenigen Monaten können die Tanzgruppen wieder trainieren. Alle Hoffnung ruht nun auf die kommende, neue Saison. Wenn die ganz offiziell am 11. November beginnt, wollen die Schrebitzer Narren am darauffolgenden Wochenende ihren Saisonauftakt feiern.

Nur sporadisches Training

Auch wenn gar nicht oder nur sporadisch trainiert werden konnte – abgesprungen ist dem Verein niemand. „Wir konnten uns nicht oft sehen, aber der Zusammenhalt ist noch immer da“, sagt Peggy Dietrich-Lohse. Die Zwangspause nutzten die Vereinsmitglieder damit, ihren Tanzraum im Vereinsheim zu sanieren. „Der Putz kam schon von den Wänden, der Fußboden war auch nicht mehr in bester Verfassung und porös.“ Jetzt ist da ein pflegeleichter und schöner Fußboden verlegt, auf dem die Tanzmäuse herumwirbeln können.

Ansonsten trafen sich die Narren zu ihren Mitgliederversammlungen, insofern die Corona-Verordnungen das zuließen. Ihre Räumlichkeiten, gleich neben der KulturSchule, vermietete der Verein zudem ab und zu. „Viele wollen ihre privaten Feiern gerade nachholen. Deshalb konnten wir unsere Vereinsheim öfter als sonst dafür zur Verfügung stellen“, erklärt die Vereinsvorsitzende.

Von Stephanie Helm