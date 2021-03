„Wir für Döbeln“ fordert von Stadt 75 000 Euro für Innenstadt-Händler

Döbeln

Um einen Beitrag zu leisten bei der Wiederbelebung der Innenstadt nach dem Lockdown, wird die Stadt Döbeln die Gutscheinaktion des Döbelner Stadtwerberings mit 10 000 Euro unterstützen. Das beschloss der Stadtrat einstimmig, bei vier Enthaltungen durch die AfD-Fraktion.

Preisgesenkte Gutscheine als Anreiz

Mit 10 000 Euro, die die Stadt in Form von jeweils zehn Euro Rabatt bei insgesamt 1000 40-Euro-Gutscheinen beisteuert, kann so letztlich ein Umsatz von 40 000 Euro erzielt werden. Und zwar in Döbelns Innenstadt. Die müsse belebt werden, der Einzelhandel sei für das Leben einer Stadt wie Döbeln äußerst wichtig. Erster Schritt, um die Händler und Gewerbetreibenden zu unterstützen, die durch die Corona-Krise wirtschaftlich leiden, sei das Kaufen vor Ort. Dafür sollen die preisgesenkten Gutscheine ein Anreiz sein. Diese speziellen Gutscheine können erst nach dem Lockdown gekauft werden. Damit sollen die Leute in die Stadt gezogen werden und dann die Möglichkeit haben, eben nicht nur in einem Geschäft einzukaufen, sondern in allen.

Schnuppermitgliedschaft im Stadtwerbering empfohlen

Von Seiten der AfD kam Kritik, das System sei nicht solidarisch, da ja nicht alle Gewerbetreibenden in der Innenstadt Mitglied im Stadtwerbering seien. Eingelöst werden können die Gutscheine aber nur bei eben jenen. Sven Weißflog (Freie Wähler) sprach sich für die Aktion aus: „Eine grundlegende Gerechtigkeit gibt es nie, aber die Aktion lockt Leute in die Stadt und das ist gut.“ Axel Buschmann (SPD) appellierte in diesem Zusammenhang grundsätzlich an den Stadtwerbering, vielleicht über Schnuppermitgliedschaft oder anderen „Ligth“-Modelle eine Brücke zu bauen zu jenen, die noch nicht Mitglied sind.

Der Fraktion „Wir für Döbeln“ geht diese Aktion der Stadt nicht weit genug. Fraktionschef Dietmar Damm begrüßte zwar die Idee und am Ende unterstützte seine Fraktion den Beschluss auch. Zuvor aber stellte sie den Antrag, nicht nur 10 000 Euro, sondern die gesamten gesperrten 85 000 Euro aus dem Heimatfesthaushalt ganz konkret für die Unterstützung der Gewerbetreibenden einzusetzen. Bürgermeister Sven Liebhauser (CDU) erinnerte schon an dieser Stelle daran, dass letztlich der Stadtrat über den Einsatz dieser aktuell noch nicht zweckgebundenen Mittel entscheide. Das Geld soll auch ein Puffer sein, man wisse schließlich nicht, was das Corona-Jahr noch bringe.

Stadtrat kann Mittel jederzeit zum Einsatz bringen

Ein paar Tagesordnungspunkte weiter versuchte es Dietmar Damm noch einmal. Als nämlich die Haushaltssatzung beschlossen werden sollte, stellte er einen Änderungsantrag für die sogenannte Produktgruppe Heimatfest und forderte die Festschreibung der gesperrten 85 000 Euro zum Einsatz für die durch Corona gebeutelten Gewerbetreibenden und Händler der Stadt. Da die 10 000 Euro für das Gutscheinsystem bereits aus diesem Topf stammen, ging es letztlich um 75 000 Euro. Sven Liebhauser warb bei den Räten um Ablehnung des Antrags. Der Stadtrat könne auch so jederzeit über die gesperrten Mittel befinden und sie damit für die Belebung der Innenstadt einsetzen. Der Antrag wurde mit zwölf Gegenstimmen und drei Enthaltungen abgelehnt.

Von Manuela Engelmann-Bunk