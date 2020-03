„Wir kommen einfach nicht zur Ruhe“ – Stunk ums Ostrauer Kartoffelfest

Ostrau

Es ist das größte Fest der Gemeinde Ostrau. Das Meistbesuchte, vielleicht sogar das Beliebteste. Es ist aber auch das Lauteste. 96 Dezibel haben Anwohner in ihrem Schlafzimmer gemessen, während 20 Meter entfernt das Kartoffelfest in vollem Gange war. 96 Dezibel – das liegt irgendwo zwischen Lastwagen und Ghettoblaster. Seit Jahren macht Vera Hänsel auf das Problem, das die Anwohner der Döbelner Straße wortwörtlich um den Schlaf bringt, aufmerksam.

„Wir sind hier im Kessel“

Einmal im Jahr, meistens im September, schaltet Ostrau an drei Tagen in den Feiermodus. Musik am Nachmittag, am Abend und bis tief in die Nacht hinein. „Wir wohnen 20 Meter Luftlinie vom Festzelt entfernt“, sagt Vera Hänsel. Das Haus von ihr und ihrer Familie liegt wie das ihrer Nachbarn ein Stück nach oben versetzt. „Das Gelände steigt an. Wir sind hier wie im Kessel. Wie laut das eigentlich ist, merkt man unten gar nicht. Wir bekommen den totalen Schall ab.“ Spielt im Festzelt die Musik, vibrieren bei den Anwohnern die Gläser, während die Fische im Aquarium das Hüpfen kriegen. „Das Schlimmste sind die Bässe“, sagt Vera Hänsel.

Anwohnerversammlung

Mehrmals suchte sie schon das Gespräch mit Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Im Oktober vergangenes Jahr gab es eine Versammlung der Anwohner. Auch der Bürgermeister war anwesend. „80 Prozent der Anwohner waren dabei. Die Mehrheit war der Ansicht, das sich etwas ändern muss.“

Das Kartoffelfest ist jedes Jahr gut besucht. Hunderte Besucher feiern gemeinsam im Festzelt – bei lauter Musik. Quelle: Gerhard Dörner

Vera Hänsel und andere Anwohner wollen die Sache geregelt haben. „Dabei ist es nicht unser Ansinnen, dass das Kartoffelfest nicht mehr stattfindet. Aber es muss sich was ändern“, appelliert Vera Hänsel. Die Anwohner selbst überlegten sich bereits mögliche Lösungen: Lärmschutz, Drosselung der Lautstärke nach Mitternacht, das Zelt entgegen der angrenzenden Häuser ausrichten. Vera Hänsel und ihre Familie flüchteten in den letzten Jahren. „Wir haben uns für das Wochenende ein Hotel gebucht. Das kann doch aber nicht die Lösung sein“, sagt sie. Ihr Mann arbeitet im Schichtdienst, die Tochter bereitet sich auf das Abitur vor. „Wir brauchen die Ruhe.“

„Wir brauchen die Ruhe“

Doch unabhängig davon, ob die Anwohner im Schichtdienst arbeiten, überhaupt arbeiten oder Rentner sind. „Alle haben das Recht auf ein ruhiges Wochenende. Auch wenn es nur um ein einziges im Jahr geht“, so Vera Hänsel weiter. „Wir kommen einfach nicht zur Ruhe.“ An sich wohnt es sich ruhig an der Döbelner Straße. „Derzeit leben viele ältere Anwohner hier. Was ist, wenn künftig junge Familien mit Kindern hier einziehen?“, sieht Vera Hänsel auch in den nächsten Jahren ein Problem.

Zusammenkunft im April

Es ist eine extrem schwere Situation, sagt sie. „Mit uns spricht man nicht. Und wir sind nicht die Gartenzaunmeckerer, sondern gehen dorthin, wo man hingehen muss.“ In dem Fall zum Bürgermeister. „Ich habe vier Monate lang keine Reaktion bekommen“, erklärt sie ihren Appell während der letzten Gemeinderatssitzung. Ihre Hoffnung liegt nun ganz bei der nächsten Zusammenkunft im April. Dann beginnen die Vorbereitungen fürs Fest und Vera Hänsel soll noch einmal die Möglichkeit bekommen, ihr Belangen an die Verantwortlichen zu tragen.

Bürgermeister Dirk Schilling ist realistisch und macht ihr wenig Hoffnung. „Dass wir mit dem Kartoffelfest jetzt dort unsere Zelte abbrechen, das wird nicht passieren“, sagte er bereits zur Ratssitzung.

Von Stephanie Helm