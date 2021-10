Wird DDR-Funkturm auf dem Kreuz Hartha zum Aussichtsturm?

Hartha

Um den ehemaligen DDR-Richtfunkturm auf dem Harthaer Kreuz, den die SED zur Kommunikation nutzte, ranken sich einige Mythen. Vielen gilt der Turm, der auch nach der Wende weiter in Betrieb war und bis heute funkt, als Wahrzeichen der Stadt Hartha. Doch jetzt hat er – nachdem kürzlich ein moderner Mobilfunkmast in unmittelbarer Nähe errichtet wurde – ausgedient und soll im Laufe des kommenden Jahres abgerissen werden.

Neuer Mobilfunkmast steht zu nahe

Dagegen werden jedoch Stimmen aus der Bevölkerung laut, die vorschlagen, den DDR-Turm nicht abzureißen, sondern in einen Aussichtsturm umzuwandeln. Dies würde sich positiv auf den Tourismus auswirken und die Fernsicht sei von dort oben ohnehin toll, so die Argumentation. Auch Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) steht einem Aussichtsturm positiv gegenüber: „Die Idee an sich ist toll und wurde immer mal wieder diskutiert. Allerdings gibt es hier ein bauliches Problem.“ Denn der DDR-Turm befindet sich zu nahe am neuen Mobilfunkmast.

Hintergrund ist, dass die Bundesnetzagentur aufgrund der Strahlenbelastung durch Antennen und Sendeanlagen einen so genannten „kontrollierbaren Bereich“ rund um Funktürme festgelegt hat, außerhalb dessen sich Menschen gefahrlos permanent aufhalten können. Der Abstand ist abhängig von der Signalstärke und den verwendeten Antennen, als Richtwert gelten aber mindestens 20 Meter.

Stadt will neuen Aussichtsturm bauen

Stattdessen plant die Stadtverwaltung einen neuen Aussichtsturm auf dem Kreuz zu errichten. Und die Planungen sind durchaus schon konkret. So legte der Harthaer Betrieb Metallbau Martin bereits drei Entwürfe für einen Turm vor. „Wenn alles passt, haben wir den Anspruch, einen Turm zu errichten“, betonte Bürgermeister Kunze, der dabei vor allem die eigene Bevölkerung im Blick hat, die am Wochenende die tolle Aussicht genießen soll. Doch neben den entsprechenden Fördermitteln, die es zur Finanzierung eines solchen Vorhabens bedarf, ist die Frage nach dem Grundstück zu klären.

Das gehört nämlich der Deutschen Funkturm GmbH und müsste von der Stadt Hartha erst erworben oder langfristig gepachtet werden. „Bislang ist hier noch niemand auf uns zugekommen. Sollte das der Fall sein, sind wir gerne zu Gesprächen bereit“, erklärte Unternehmenssprecher Benedikt Albers auf DAZ-Anfrage.

Von Simon Ecker