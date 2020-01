Wird es jetzt ernst beim Waldheimer Schulanbau?

Waldheim/Kriebstein

In Stadt und Gemeinde geht es ums Geld. Während der Kriebsteiner Etat-Entwurf bereits öffentlich ist, kursiert der Waldheimer derzeit nur hinter verschlossenen Türen in nichtöffentlichen Sitzungen. In der Stadt spielen weitere Bauvorhaben eine Rolle. Das könnte auch die Oberschule betreffen. Aber auch Kriebstein will investieren. Dabei beutelt der Landkreis gerade die kleine Gemeinde, will 100.000 Euro mehr an Kreisumlage haben.

Knappes Plus in Kriebstein

Kriebsteins Kämmerer Wolfgang Hein ist bisweilen ein Schwarzmaler – zumindest, was die Gemeindefinanzen angeht. Wenn er die Räte auf den künftigen Haushalt vorbereitet, rechnet er ihnen große Fehlbeträge vor. Jetzt hat der Kämmerer den Gemeinderäten den Etatentwurf für 2020 vorgestellt. Dank einiger Kniffe, die die Gemeindeordnung erlaubt, schließt der Ergebnishaushalt mit einem, wenn auch kleinen, Plus von 23.000 Euro ab. Diskussionen gab es trotzdem. „Die Räte aus Grünlichtenberg drängten darauf, bestimmte Maßnahmen doch noch realisieren zu können. Wir haben Rückstellungen aufgelöst, so dass gebundenes Geld wieder frei wurde“, sagt Wolfgang Hein. So will die Gemeinde unter anderem eine Brücke der Unteren Dorfstraße in Grünlichtenberg erneuern. Der Investitionsplan ist aber deutlich länger, enthält den Anbau an die Kita in Grünlichtenberg und auch Vorhaben in den anderen Ortsteilen, wie zum Beispiel die Zuwegung zu den Häusern hinterm Rittergut in Kriebstein.

Kriebstein will 4,3 Millionen Euro investieren

Insgesamt sind es rund 4,3 Millionen Euro, die die Gemeinde investieren will. Das geht nicht ohne Fördergeld. Fließt dieses wie geplant für alle Vorhaben, ist sie noch mit rund 1,7 Millionen Euro Eigenanteil dabei. Auch nicht gerade wenig für die kleine Gemeinde, die trotz ihrer finanziellen Engpässe die sogenannte „Reichensteuer“, weil der Freistaat denkt, sie sei abundant, weil sie ihre Aufwendungen komplett aus eigenen Erträgen bezahlen kann und trotzdem noch etwas übrig hat. 80.000 Euro dockt Kriebstein an den Freistaat ab, der es in einen Topf tut, aus dem Städte und Gemeinde Zuwendungen bekommen, weil es ihnen rechnerisch zusteht.

Waldheim berät hinter verschlossenen Türen

In Waldheim kennen bisher nur Stadträte Details zum Haushalt, den ihnen die Kämmerei vorstellte, nachdem sich bereits die Fraktionen darüber beraten hatten. Anders als die Gemeinde hat die Stadt einen Doppelhaushalt – der nächste gilt, wenn beschlossen, für die Jahre 2020/21. „Die Fraktionen hatten nun Gelegenheit, den Haushalt mit der Verwaltung abzuklären“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP), der wegen der Nichtöffentlichkeit der Sitzung verständlicherweise nicht ins Detail geht. Er lobt aber die sachliche Debatte, an der sich alle Fraktionen beteiligt haben. Zudem bestätigt er, dass alle angedachten Bauprojekte im Haushalt stehen sollen, freilich wieder ohne Details zu nennen.

Oberschulanbau seit Jahren in der Schwebe

Ein großen Bauvorhaben, über das Waldheim schon seit Jahren redet, ist der Anbau an die Oberschule. Denn diese ist zu klein für die vielen Schüler. Jürgen Köber war noch Schuldirektor, als er im Sommer 2016 den Anbau an die Oberschule anregte. Damals lagen die Arbeiten an den Außenanlagen in den letzten Zügen, bei der eine Fläche frei blieb. 2018 dann vergab der Stadtrat die Planungsleistung für den Schulanbau. An der Oberschule standen zu diesem Zeitpunkt 16 Klassenräume zur Verfügung, aber die Schule hatte 18 Klassen. Daher wurde bereits ein Kursraum und das Arztzimmer zu einem weiteren Klassenraum umgebaut. Aber diese Notlösung reichte nicht aus, ein Fachkabinett musste sich zu einem Klassenzimmer wandeln.

Von Dirk Wurzel