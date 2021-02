Wirt vom Prinz Albert Inn in Döbeln hört auf

Döbeln

In der Gastronomie im Döbelner Theaterviertel hat es einen Betreiberwechsel gegeben. Wirt Christian Dettke hat nach zehn Jahren das Pub Prinz Albert Inn abgegeben. Und er hat bereits einen Nachfolger gefunden.

Christian Dettke steht der Sinn nach Veränderung. Zugleich aber hat die andauernde Zwangsschließung nach Corona ihm zugesetzt. „Ich habe die Gaststätte die letzten zehn Jahre sehr gern geführt. Doch die Unsicherheit seit dem Corona-Lockdown hat mir zugesetzt. Ich habe einfach nicht so ein dickes Fell“, sagt der Döbelner. Zu Beginn der Corona-Krise habe er extra eine Lüftungsanlage eingebaut, um zusätzlich zu den strengen Hygieneauflagen noch etwas oben drauf zu setzen. „Zum Dank haben sie uns als Gastronomen als erstes in den Lockdown geschickt und holen uns als letzte wieder raus“, sagt er verärgert. Jetzt hat er für sich die Reißleine gezogen. „Ich bin Familienvater und dafür brauche ich auch Sicherheit. Mit den viel zu spät in Aussicht gestellten Corona-Hilfen kann man Fixkosten bezahlen. Aber der Unternehmerlohn des Inhabers war kein Thema. So viel Geld habe ich nicht in der Hinterhand. Ich musste die Reißleine ziehen, um sauber aus der Sache rauszukommen“, sagt er. Auch das gute Personal über die Krisenzeit zu halten, sei ihm leider nicht gelungen.

Aus dem "kleinen Italiener" in der Stadthausstraße wird bald ein großer. Quelle: Sven Bartsch

Italiener aus der Stadthausstraße übernimmt

Doch während sich Christian Dettke jetzt beruflich erstmal neu orientiert, steht schon ein Nachfolger in den Startlöchern. Mit dem Vermieter ist man sich auch einig geworden. Zum 1. Februar übernahm Nicola Ambrogelli, der Inhaber des kleinen Ristorante – Pizzeria – IceCafe „Ambasciata Italiana“ in der Stadthausstraße das Pub. In den deutlich größeren Räumen des Prinz Albert Inn wird bereits in der Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung gearbeitet. Zu seinen detaillierten Plänen am neuen Standort wird der aus Calabrien stammende Inhaber des „kleinen Italieners“ in der Stadthausstraße demnächst mehr verraten.

Von Thomas Sparrer