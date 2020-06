Leisnig

Die Anwohner nervte es so lange, bis sie im Rathaus Sturm liefen: Von der Firma Oberflächentechnik Heiche im Gewerbegebiet Nord-West in Leisnig zieht übler Geruch über die ansonsten idyllisch am Stadtrand gelegenen Wohngrundstücke. Vor einem Jahr rückten mehrere Bürger ins Rathaus, beschwerten sich und forderten, die Firma müsse Abhilfe schaffen. Nun tut sich etwas.

Bakterien sollen helfen

Der Oberflächenveredler beantragte, an der südwestlichen Ecke des Grundstücks eine Biofilteranlage errichten zu dürfen. Das Blockheizkraftwerk, welches derzeit dort steht, muss dazu etwas versetzt werden.

An diese Stelle wird die Biofilter-Anlage gebaut, das Heizkraftwerk an anderer Stelle neu errichtet. Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) erläuterte selbst im Technischen Ausschuss das Bauvorhaben. Der Biofilter werde in Containerbauweise an das Produktionsgebäude gestellt. Im Container selbst gibt es neben einer Schicht aus Schotter eine weitere aus Holzhackschnitzeln. Diese sei mit Bakterien-Kulturen getränkt. Die Mikroorganismen sollen die geruchsintensiven Stoffe kompensieren.

Beschwerde beim Umweltamt half nicht

Goth begrüßt das Vorhaben des Unternehmens und hofft, dann werde sich der Ärger der Anwohner wegen des schlechten Geruchs legen. Vor allem bei Westwind zieht er über die Grundstücke in Gewerbegebietsnähe. Bis in die Stadt hinein war das schon wahrnehmbar.

Anwohner forderten, das Umweltamt beim Landratsamt Mittelsachsen solle gegenüber dem Unternehmen Auflagen aussprechen, an der Abluftanlage nachzujustieren. Sogar schriftliche Beschwerden gab es. Doch half nichts. In dem Unternehmen werden auf Materialien wie Stahl, Guss-Stahl, Edelstahl, Aluminium oder auf Buntmetallen mittels Oxidation sehr konturentreue Beschichtungen aufgebracht.

Betrieb für Auflagen zu klein

Diese dienen dem Verschleiß- oder Korrosionsschutz. Dazu werden unter anderem Oberflächen mit dem Verfahren der kathodischen Tauchlackierung veredelt. Dabei wird der Lack in die Oberfläche eingebrannt. Anfallende Rückstände verlassen über den Schornstein beziehungsweise das Abluftsystem die Werkhalle.

Drei Abteilungen beim Umweltamt hatten sich laut Aussage vom Bau- und Ordnungsamtsleiter mit dem Fall befasst. Doch von Auflagen nach dem Bundesimmisionsschutzgesetz wurde Abstand genommen: Die Betriebsgröße befinde sich unter der Genehmigungsgrenze, an welcher der Betrieb gesetzlich dazu gezwungen werden kann. Die Betriebsleitung des Leisniger Unternehmens Heiche sah sich rechtlich stets auf der sicheren Seite. Dennoch suchte Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) immer wieder das Gespräch, damit gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann. Jetzt reagiert die Firma.

Das Familienunternehmen, 1964 im Baden-Württembergischen Schwaigern von Gerhard und Hannelore Heiche gegründet und mittlerweile in zweiter Generation geführt, unterhält Standorte in Ungarn, Polen, den USA und seit 2006 in Leisnig. Dort wurde vor einigen Jahren damit begonnen, die Pulverbeschichtungsanlage zu optimieren und zu modernisieren.

