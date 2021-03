Wo Leisnig investieren will – Kraftakt Eigenmittel

Leisnig

In Leisnig wird in der Stadtkämmerei derzeit am Haushaltsplan für die Jahre 2021/22 gearbeitet.

Darüber gab Andrea Schlehahn, Herrin über die Zahlen bei der Stadt, zur jüngsten Ratssitzung einen Überblick. Dazu gehört eine Investitionsliste. Diese wird im Detail zwar noch nicht bekannt gegeben. Doch eins steht fest: Selbst wenn für alle Projekte alle geplanten Fördermittel kommen, muss die Stadt noch rund 800000 Euro in Form von Eigenanteilen locker machen.

Bürgermeister Tobias Goth (CDU) gibt einen groben Überblick über die Projekte, in welche in diesem und kommenden Jahr Geld fließen muss. Dazu gehört die Ertüchtigung der Schulen für die Digitalisierung. Und das bedeutet nicht allein die Anschaffung digitaler Tafeln. Für die Apian- Oberschule und Naumann-Grundschule sind in Größenordnungen Umbaumaßnahmen erforderlich. In der Reschke-Grundschule solle damit 2022 begonnen werden.

Im Investitionsplan steht außerdem der Kauf eines Gerätewagens für die Feuerwehr. Glück habe die Stadt, dass die große innerstädtische Straßenbaumaßnahme Johannistalstraße durch Fördermittelabruf und die Einstandspflicht vom Freistaat Sachsen für die Stadt ein Nullsummenspiel ist.

„Doch insgesamt ist auch an Instandsetzungen einiges zu leisten“, so Goth. Er beziffert im jüngsten Bürgermeistergespräch den Gesamtumfang der Investitionen für beide Jahre auf rund vier Millionen Euro. „Schon für das Jahr 2021 ist es ein Problem für die Stadt, die Eigenanteile für ihr Projekte aufzubringen“, schätzt er ein.

Die Finanzierung dieser Projekte werde noch in die Jahre 2023/24 und sogar 2025 hineinragen, meint Andrea Schlehahn gegenüber den Ratsmitgliedern. Bis 25. März soll der Plan fertig sein. Am Rande der Diskussion warf Ratsmitglied Stefan Orosz (Linke/Bündnisgrüne) die Frage auf, ob der Entwurf des Haushaltsplanes nicht für alle Bürger einsehbar vor seiner Verabschiedung ins Internet gestellt werden könne. Das wurde verneint. Jedoch wird der Plan, so wie üblich, auf dem Rathaus öffentlich ausgelegt. Bürger können Einsicht nehmen, bevor der Plan den Ratsmitgliedern zum Beschluss vorgelegt wird. Das soll dann in der Ratssitzung im April der Fall sein.

Von Steffi Robak