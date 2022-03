Wo die Roßweiner ihre Spenden abgeben können

Roßwein

Zwei Wochen noch hat Katharina Artelt Elternzeit. Dann geht die junge Mutter wieder arbeiten. Die Zeit, die ihr bis dahin bleibt, nutzt die Wahl-Roßweinerin aktuell wieder so, wie sie es im Sommer des vergangenen Jahres schon mal gemacht hat: Sie nimmt Spenden an und kümmert sich darum, dass die an die richtigen Stellen kommen. Nach der Jahrhundertflut in Nordrhein-Westfalen ist es jetzt der Ukraine-Krieg, der besonderen Einsatz erfordert.

Spendensammeln in aufwändig

Katharina Artelt kam vor fast fünf Jahren der Liebe wegen nach Roßwein und hat hier auch im Handballverein der Stadt eine neue Heimat gefunden. Als der Krieg in der Ukraine beginnt, überlegt sie wie schon vor einem halben Jahr, wie sie helfen kann. Sie liest, dass in Döbeln Spenden gesammelt werden. „Ich habe mich erinnert, wie es war, als wir hier unsere Spendenaktion durchgezogen haben, wie stressig das gewesen ist.“ Deshalb bietet sie Maren und René Schlosser, die im Gewerbegebiet Döbeln-Ost in Räumen des Lackierbetriebes Höschler eine Sammelstelle eingerichtet haben, Hilfe an. Katharina Artelt ist quasi die Außenstelle für die Roßweiner, die spenden wollen.

Als nächstes Unterstützung für Flüchtlinge vor Ort

Bei sich zu Hause in Wetterwitz nimmt sie Spenden an, sortiert und verpackt sie gemeinsam mit ihrer Freundin Jenny Dutscho sinnvoll, so dass die Döbelner damit weniger Arbeit haben. Mit dem großen Auto ihres Mannes fährt sie die Spenden nach Döbeln. Am Freitagabend zunächst zum letzten Mal, denn am Sonnabend macht sich der Lkw von Döbeln aus auf die Reise nach Polen. „Danach sammeln wir dann konkret für die Flüchtlinge, die hier vor Ort angekommen sind.“

Vor allem ältere Roßweiner haben die Möglichkeit genutzt, bei Katharina Artelt Spenden abzugeben. „Die allermeisten sind einkaufen gegangen, wir hatten wahnsinnig viele Windeln“, erzählt die junge Frau. Auf der Homepage der Stadt Roßwein ist ihre Telefonnummer zu finden für all jene, die sich mit einer Sachspende an der Hilfe für die Ukraine beteiligen wollen.

Von Manuela Engelmann-Bunk