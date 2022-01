Wo die Sirenen heulen: Stadt Döbeln setzt auf neue Alarmierung

Döbeln

Die Stadt Döbeln schafft besonders im innerstädtischen Bereich wieder neue, fest installierte Sirenen an. Insgesamt sieben neue Geräte werden mit Hilfe von Fördergeld angeschafft und installiert.

Im Stadtgebiet gibt es solche Heuler schon lange nicht mehr. Doch nach zwei Hochwassern und durch die Autobahnen, Bundesstraßen und die Bahnlinien konnte Döbeln eine Aufnahme in das Förderprogramm des Bundes begründen. Bisher verfügt das Ordnungsamt nur über zwei mobile, auf Autos installierte Sirenen, die auch für Sprachdurchsagen geeignet sind. „Wir nutzen nun die Gelegenheit, wieder feste Sirenen im städtischen Bereich zu installieren“, sagt Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU). Im Hauptausschuss wurde das Thema jetzt behandelt. Auch der Stadtrat wird sich damit befassen.

Nicht bei jedem Feuerwehreinsatz

Geplant sind für den Aufbau der Alarmgeräte zwei Projektabschnitte. Im ersten Abschnitt sollen Sirenen an sieben Standorten im Döbelner Stadtgebiet installiert werden. Sechs davon auf Dächern, eine auf einem Mast. Standorte sind das Rathausdach, ein Dach in der Friedrichstraße, die Dächer der Grundschule Großbauchlitz und Döbeln-Ost, auf dem Schulzentrum am Holländer in Döbeln-Nord, auf dem Kindergarten in Ebersbach und auf einem Mast in Stockhausen.

In einem weiteren Ausbauabschnitt sollen die elf bereits installierten Sirenen in den Ortsteilen erneuert werden. Zwei Sirenen auf privaten Hausdächern, sollen auf Wunsch der Eigentümer abgebaut und an anderer Stelle installiert werden.

Über eine Auslösezentrale könnte die Stadt Döbeln im Gefahrenfall auch selbst die Sirenen auslösen. Bei den üblichen Feuerwehreinsätzen im Stadtgebiet sollen die Sirenen aber nicht jedes Mal heulen. Sie sind eher für die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall gedacht.

