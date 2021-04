Wo gibt es im Raum Döbeln Pflanzen?

Döbeln

Wenn die Sonne scheint, dann scharren viele Blumen- und Gartenfreunde mit den Füßen. Die Gartencenter der Bau- und Gartenmärkte haben jetzt Hochkonjunktur. Doch viele Kunden sind verunsichert. Hat mein Gartenmarkt trotz des gerade wieder verschärften Lockdowns eigentlich offen?

Vor der bundesweiten Notbremse in Sachen Corona galten die Bau- und Gartenmärkte so wie die Supermärkte als lebensnotwendig und hatten offen. Das ist seit dem Bundestagsbeschluss zum Infektionsschutzgesetz anders. Während Heimwerker aktuell vor verschlossenen Türen stehen und sich mit Click und Collect behelfen müssen, sieht es für die Gartenfreunde und die Balkonbepflanzung besser aus.

Der BluBäu Großhandel aus Hartha ist als Erzeuger von Pflanzen in den eigenen Gewächshäusern vom Schließen der Baumärkte nicht Betroffen. Am Standort Hartha und auf der Fläche neben dem Arbeitsamt in der Döbelner Burgstraße laufen die Geschäfte gut und größtenteils sowieso unter freiem Himmel. „Wir haben geöffnet und können mit Abstand und Maskenpflicht unsere Pflanzen anbieten. Gartencenter sind doch explizit ausgenommen“, sagt Kai Heussen, Verkaufsleiter für Sachsen bei BluBäu. Balkonpflanzen wie Geranien gehen gerade richtig gut. Im Moment bremsen die kühlen Nachttemperaturen die Kleingärtner und Balkonfreunde noch ein wenig. Doch spätestens nächste Woche rechnet Kai Heussen auch damit, dass der Verkauf von Gemüsepflanzen richtig brummt.

Frühling nicht abgesagt

Auch das Gartencenter des Toom-Bau- und Gartenmarktes ist für alle Kunden aktuell ohne Test und Termin geöffnet. Dafür wurde der Bereich des Gartencenters mit den Pflanzen räumlich vom restlichen Mart abgetrennt. Laut Homepage des Marktes ist in den anderen Bereichen des Toom-Marktes in Döbeln das Abholen vorbestellter Artikel für alle Kunden möglich. Der Baumarkt selbst ist nur für Handwerker und Gewerbetreibende geöffnet. Im RHG Bau-, Garten und Zoo-Markt in der Döbelne Hainstraße ist der Frühling ebenso wenig abgesagt. Hier und im Waldheimer RHG-Markt sind die Bereiche mit dem Verkauf der Pflanzen, der Erde und des unmittelbaren Gartenbedarfes für alle Kundinnen und Kunden zugänglich. „Wir handhaben das in alle unseren größeren Märkten im Landkreis Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis so“, sagt Torsten Hamann, Vorstandsvorsitzender der Raiffeissenhandelsgenossenschaft Mittelsachsen eG. Es wäre für ihn auch gerade unvorstellbar, wenn die verderblichen Pflanzen der regionalen Erzeuger nicht verkauft werden könnten.

Eigentlich müssten die Raiffeisenmärkte alle geöffnet haben, denn ihr Sortiment bestehe zu 70 Prozent aus Waren für Haus, Hof, Garten und Tiernahrung sowie lebenden Tieren, findet Torsten Hamann. Die Sortimente, welche die Kunden aktuell nicht in den Bau- und Gartenmärkten kaufen könnten, füllen ansonsten die Regalreihen der Supermärkte. Auch Pflanzen würden dort in den Gängen gehandelt und das Gedränge werde dadurch in vielen Lebensmittelmärkten noch größer.

Von Thomas Sparrer