Wo in Döbeln immer ein Parkplatz zu bekommen ist

Döbeln

Knapp 200 Fahrzeugstellplätze sind in den zurückliegenden Jahren im Bereich des Döbelner Gründerzeitviertels bis hin zum Körnerplatz vollkommen neu entstanden beziehungsweise wurde ein Teil davon reaktiviert und saniert. Ein entsprechend positives Parkplatz-Fazit für diesen Stadtteil zog Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung.

Kontinuierlich investiert

Erst in den letzten Wochen entstand an der Ecke Gabelsberger Straße/Schillerstraße eine neue Parkfläche mit 22 Stellplätzen. Diese grenzt unmittelbar an einen seit 2014 bestehenden Parkplatz mit 36 Stellplätzen an.„Die Stadt hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich investiert und unmittelbar an der Muldeinsel im Gründerzeitviertel neue Parkplätze geschaffen, die von Anwohnern, Besuchern der Innenstadt oder Pendlern gern genutzt werden“, sagte Liebhauser lieferte dazu eine Aufzählung:An der Schillerstraße, zwischen Straße des Friedens und Gabelsberger Straße entstanden 18 Stellplätze, an der Muldestraße 23, an der Uferstraße 47, an der Franz-Mehring-Straße 22. Auch der Parkplatz Schillerstraße, angrenzend an den Körnerplatz, steht nun mit 29 Plätzen wieder zur Verfügung. Dieser war einige Zeit lang als Baustelleneinrichtung für den Hochwasserschutz genutzt worden. Am Körnerplatz wurde zudem ein Teil der vorhandenen 37 Parkplätze neu befestigt.

Schandflecke beseitigt

Auf den meisten der genannten Flächen befanden sich zuvor heruntergekommene Immobilien und Gewerbebrachen. In oft komplizierten Verfahren klärte die Stadt aufwendige Eigentumsfragen und konnte dann den Abriss der maroden Gebäude veranlassen. Liebhauser: „Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Schandflecke wurden beseitigt und die Flächen bekamen eine neue, wichtige Nutzung. Die Schaffung von Parkplätzen unmittelbar an der Innenstadt ist Bestandteil einer langfristig angelegten Stadtplanung in Döbeln.“

Von Olaf Büchel