Wo in der Region Döbeln auf Corona getestet wird

Mittelsachsen

Die Zahl der Corona-Patienten im Landkreis ist wieder gestiegen. In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 46 Menschen wegen Corona stationär behandelt (+7), davon 14 beatmet (+2). Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist auf 280,6 gestiegen (+14,9). Das Gesundheitsamt meldet am Montag lediglich 31 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise. Die Gesamtzahl steigt damit auf 56 557. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt unverändert bei 918.

Hier wird getestet

Das städtische Testzentrum im Döbelner Ratskeller, Obermarkt 1, bietet Bürgerinnen und Bürgern kontinuierlich die Möglichkeit an, sich auf Corona testen zu lassen. Das ist zu folgenden aktuellen Öffnungszeiten möglich: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Sonnabend 9 bis 12 Uhr. Die Corona-Schnelltestzentren des Döbelner Getränkevertriebs haben noch umfangreichere Öffnungszeiten. Döbeln, Innenstadt, Edeka-Parkplatz – Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Sonnabend 8 bis 13 Uhr und Sonntag, 10 bis 17 Uhr; Döbeln-Ost, Marktkauf-Parkplatz – Montag bis Freitag 8 bis 18Uhr, Sonnabend, 10 bis 15 Uhr; Ostrau, Grundschule – Montag, Mittwoch, Freitag 9 bis12 Uhr, Dienstag/Donnerstag 12 bis 17 Uhr, Sonntag 14 bis 17 Uhr; Leisnig, Rewe-Parkplatz – Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Sonntag 9 bis 13 Uhr; Roßwein, Markt – Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Sonnabend 9 bis 13 Uhr; Hartha/Hartharena – Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Sonntag 9 bis 13 Uhr. Außerdem bieten zahlreiche Apotheken Corona-Tests an.

Von daz/obü