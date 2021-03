Wo man sich in Waldheim auf Corona testen lassen kann

Waldheim

Eine Apotheke expandiert vorübergehend. Denn für kostenlose Corona-Schnelltests nutzt sie Räume im Nachbarhaus. Denn um viele Menschen auf Corona zu testen, gibt es in der Löwen-Apotheke zu wenig Platz. Darum nimmt Apotheker Dr. Sebastian Michael Räume in Bergmanns dazu, um die Tests vornehmen zu können, ohne dass sich dabei die Leute drängeln.

„Es gab auch in Waldheim Fragen und Gespräche über die kostenlosen Corona-Schnelltests“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Also habe er sich mit den Apothekern zusammengesetzt und eine Lösung gefunden. Demnach nimmt die Löwen-Apotheke die Tests vor. Sie hat Kapazitäten, um 400 Personen pro Tag dem Schnelltest zu unterziehen.

Am Montag soll die Testerei beginnen. „Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Tests dann auch vorrätig sind“, sagt Steffen Ernst. Falls es in Waldheim keine geben sollte, liegt das aber nicht am Apotheker Dr. Sebastian Michael.

Bereits als es die kostenlosen FFP-2-Masken für Angehörige bestimmter Personengruppen gab, hatte sich die Löwen-Apotheke vergrößert. Damals half die Stadt unbürokratisch mit einer Weihnachtsmarktbude aus.

Von Dirk Wurzel