Wofür stehen die Kandidaten in Mittelsachsen?

Klima, Corona, neue Perspektiven – wofür stehen die verschiedenen Kandidaten im Bundestagswahlkreis Mittelsachsen? Die DAZ hat ihnen fünf Fragen gestellt und um eine kurze Antwort gebeten. Die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten ergibt sich aus dem Zweitstimmen-Ergebnis der letzten Bundestagswahl 2017.

Was wollen Sie für Ihre Region oder Ihre Stadt in Berlin erreichen?

Veronika Bellmann (CDU): Dass wir in Deutschland trotz aller außen- und innenpolitischen Probleme gut und sicher leben können. Mit meiner Erfahrung, aus Umbruch Aufbruch zu machen, kleinen Leuten in der großen Politik Gehör zu verschaffen, habe ich als „Volkes Stimme in Berlin“ vielen Projekten und Vorhaben zum Durchbruch verholfen. Eine Erfolgsgeschichte, die ich mit und für die Mittelsachsen gerne fortschreiben möchte.

Alexander Geißler (SPD): Ich will nach der Wahlperiode mindestens drei Projekte vorweisen können, an deren Umsetzung ich aktiv mitgearbeitet habe: Im Bereich Verwaltungsvereinfachung – da muss alles viel schneller gehen. Eine Stadt will etwas umsetzen – die Stadt kann es auch schnell und nachvollziehbar umsetzen; im Bereich Ansiedlung von Unternehmen und im Bereich Digitalisierung – Ratsarbeit auch digitaler machen.

Carolin Bachmann (AfD): Für Ausbildung und Studium war ich in Frankfurt am Main, bin nach fast zehn Jahren zurück in die Heimat gekehrt. Damit die Entscheidung „nach Hause zu kommen“ auch anderen einfacher fällt, möchte ich mich für mehr Wirtschaftsförderung, die Bewahrung regionaler Kultur, eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen bei der Daseinsvorsorge der Bürger, den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und der Infrastruktur einsetzen.

Philipp Hartewig (FDP): Mit meinem Landeslistenplatz 3 besteht die realistische Möglichkeit, dass Mittelsachsen künftig von zwei Abgeordneten in Berlin vertreten wird. Ich möchte die Stärken und Chancen unserer Region nach Berlin tragen, um den vielen Anpackern das Anpacken leichter zu machen, das heißt weniger und klarere Vorschriften, mehr Vertrauen in den Rechtsstaat schaffen und mein Herzensthema, den Sport voranbringen.

Stefan Hartmann (Linke): Die Linke stellt die soziale Sicherheit aller Menschen in den Mittelpunkt. Das bedeutet zuerst guter Lohn für gute Arbeit und das ist auch in Mittelsachsen die wichtigste Herausforderung. Dementsprechend geht es auch für unsere Region darum, industriepolitische Entwicklungen zu fördern, die besonders in den Bereichen Innovation und Technologieentwicklung den aktuellen Herausforderungen entsprechen.

Lea Fränzle (Grüne): Unsere Gesellschaft und unser aller Leben wird sich verändern. Allein für den Umschwung auf eine klimaneutrale Wirtschaft sind Investitionen in Billionenhöhe notwendig, mit denen neue, gute Arbeitsplätze entstehen werden. Mittelsachsen hat als technologiegeprägte Kulturlandschaft und mit zwei Hochschulen beste Voraussetzungen, davon zu profitieren – wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Dafür möchte ich sorgen.

Marcus Lieder (ödp): Auch nach über 30 Jahren gibt es immer noch ein starkes Gefälle im Einkommen von West nach Ost. Dies wird durch finanz-lobbyistische Einflüsse von der derzeitigen Regierung leider gebilligt und teils unterstützt. Für ein ausgewogenes und faires Einkommens- und Lebensniveau benötigen wir auch faire Zustände.

Thomas Linke (Basisdemokratische Partei): Die Gemeinden und Städte müssen mit ausreichend Finanzmitteln ausgestattet werden, um eigenverantwortlich entscheiden und handeln zu können. Die aktuelle Fördermittelpraxis ist nicht zukunftsfähig. Die Bürger vor Ort müssen entscheiden können was umgesetzt werden soll, ohne an (durch übergeordnete Institutionen aufgestellte) Fördermittelrichtlinien gebunden zu sein.

Für welches Thema werden Sie sich besonders einsetzen?

Veronika Bellmann (CDU): Für die zielgerichtete Förderung von Leben, Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum sowie für nachhaltige Investitionen in Infrastruktur auf allen Ebenen. Das schließt den ÖPNV, die Verkehrs- und digitale Infrastruktur genauso ein, wie die medizinische Versorgung oder die Förderung einer reichhaltigen Bildungs- und Kulturlandschaft. Nicht zu vergessen Landwirtschaft, Natur- und Landschaftspflege.

Alexander Geißler (SPD): Mich beschäftigen die Themen Wertschätzung und Solidarität. Wir müssen wieder anders miteinander umgehen. Wir bekommen es gerade in Sachsen schwer hin, an der Sache zu argumentieren und uns über Inhalte auszutauschen. Es wird schnell emotional. Weiter will ich Gesetze vereinfachen und so gestalten, dass sie jeder versteht und es braucht mehr Solidarität von stärkeren mit schwächeren, zum Beispiel mit einer Krankenversicherung, in die alle einzahlen.

Carolin Bachmann (AfD): Für die Stärkung und Förderung der traditionellen Familie aus Vater, Mutter und Kindern, für solide Staatsfinanzen und einen starken Mittelstand, für eine sichere Energieversorgung und die Einhaltung unserer Gesetze und Werte. Familien fördern heißt dabei unter anderem die Einführung eines Baby-Begrüßungsgeldes und eines Ehe-Start-Kredits, Mehrwertsteuersenkung auf Kinderprodukte sowie mehr Berücksichtigung der Kinder bei der Rente.

Philipp Hartewig (FDP): Deutschland hat über 20 Millionen Sportvereinsmitglieder, allein Mittelsachsen über 45.000. Sport ist Garant für Gesundheit und Prävention: Motor für Persönlichkeitsentwicklung, Integration oder Inklusion; Wirtschaftsfaktor und noch vieles mehr. In den verschiedenen Bereichen bis hin zum Spitzensport sind die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Stefan Hartmann (Linke): Selbstverständlich steht und fällt jedes politische Vorhaben mit seiner finanziellen Sicherstellung. Deshalb hat Die Linke ein anerkanntes Steuerkonzept erarbeitet, mit denen wir alle Einkommen bis 6.500 Euro entlasten. Zugleich ermöglichen wir durch einen Spitzensteuersatz wie zu Kohls Zeiten und eine Vermögensteuer für Superreiche die Handlungsfähigkeit von Bund, Land und Kommunen.

Lea Fränzle (Grüne): Meine Herzensthemen sind Regionalentwicklung und Kreislaufwirtschaft. Für letzteres kommen aus der Wirtschaft und Wissenschaft sowie politisch von Europäischer Ebene – danke EU! – schon die richtigen Impulse, deren Umsetzung Deutschland unter der GroKo bislang leider verschläft. Das ist in Zeiten schwindender Ressourcen und wachsender Müllberge in jeder Hinsicht unsinnig.

Marcus Lieder (ödp): Wir können auf diesem Planeten nur dauerhaft gemeinsam leben, wenn wir ihn und alle Lebewesen respektieren. Wir müssen über die Grenzen hinweg sinnlose Zerstörung durch Kriege stoppen und uns vor allem gegen deren Ursachen stellen, der Gier nach Rohstoffen. Nur mit einem ausgewogenen globalen Welthandel können wir diese Welt „enkelgerecht“ gestalten.

Thomas Linke (Basisdemokratische Partei): Die konsequente Einführung der Basisdemokratie in Deutschland. Unsere Gesellschaft kann die zukünftigen Aufgaben nur gemeinschaftlich lösen. Die Bürger müssen die Verantwortung wieder zurückbekommen, um sich aktiv einbringen zu können. Bürgerentscheide müssen der Regelfall werden. Der Zugang zu freier und unabhängiger Information ist für alle sicherzustellen.

Was wollen Sie tun, um den Osten weiter voranzubringen?

Veronika Bellmann (CDU): Der Osten erreicht 2021 im Bundesdurchschnitt 82 Prozent der Wirtschaftskraft, aber der Strukturwandel in den Kohleausstiegsregionen belastet uns stark. Doch genau hier liegt unsere Chance. Unsere Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, machen wir mit gezielt geförderten Aktivitäten zum Innovationstreiber, strukturschwache Regionen mit nachhaltigen Investitionen zukunftsfest.

Alexander Geißler (SPD): Wir brauchen in ostdeutschen Bundesländern Schlüsseltechnologien der Zukunft. Die Universitäten forschen im Bereich Wasserstoff oder KI. Setzen wir uns gemeinsam dafür ein, dass sich hier Unternehmen ansiedeln. Mit Tesla in Brandenburg hat es schon gut funktioniert. Damit das passiert, müssen die Rahmenbedingungen stimmen: Eine gute öffentliche Daseinsvorsorge, schnelles Internet, gute Anbindungen.

Carolin Bachmann (AfD): 30 Jahre CDU-Politik: Straßenbaumaßnahmen dauern Jahre, in Rumänien gibt es schnelleres Internet als bei uns, es droht Ärztemangel und der ländliche Raum ist für Unternehmensneuansiedlungen unattraktiv. Kommunen brauchen mehr Geld und weniger Bürokratie. Eine Landarztquote braucht es genau so dringend wie eine Verbesserung beim Weg in die Selbstständigkeit.

Philipp Hartewig (FDP): Als im wiedervereinigten Deutschland geborener Mittelsachse möchte ich selbstbewusste Stimme des Ostens sein – für unsere Regionen werben. Mit Qualität und klugen Ideen wachsen längst große Unternehmen aus dem Osten heraus. Sonderwirtschaftszonen könnten durch attraktive Bedingungen, zum Beispiel vereinfachte Genehmigungsverfahren, zu mehr Unternehmensansiedlungen und Neugründungen führen. Beispiel Polen!

Stefan Hartmann (Linke): Über 30 Jahre nach der Wende muss die soziale Mauer zwischen Ost und West bei Löhnen, Arbeitszeit und Renten fallen. Das politische Konzept, den Osten als verlängerte Werkbank mit niedrigen Löhnen von in anderen Regionen angesiedelten Unternehmen zu betrachten, muss beendet werden. Zusätzlich ist die weitere Gestaltung zum Beispiel Mittelsachsens als attraktive touristische Region ein sinnvolles Ziel.

Lea Fränzle (Grüne): Es gibt viele strukturelle Maßnahmen, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen: Erhöhung der Tarifbindung und Angleichung der Tarifbedingungen, Ansiedlung von Bundesbehörden, etc. Über die finanzielle Ebene hinaus braucht es das verstärkte Bewusstsein, Deutschland als Land mit getrennt-gemeinsamer Geschichte, aber vereint in die Zukunft zu führen.

Marcus Lieder (ödp): Das Einkommensgefälle ist bereits angesprochen. Zu einem fairen Handel gehört auch eine faire Vermögensverteilung. Während einige Wenige derart hohe Kapitalerträge haben, dass sie weit über 10.000 Haushalte nur von den Zinsen versorgen können, sind andere quasi gezwungen kurzlebige Billigprodukte zu konsumieren. Nachhaltigkeit geht nur gemeinsam.

Thomas Linke (Basisdemokratische Partei): Es gibt in Deutschland verschieden gut entwickelte Regionen. Eine gute öffentliche Infrastruktur ist elementar für die zukünftige Entwicklung. Ländliche Gebiete müssen besser angebunden werden. Die Verwaltung muss mit Hilfe der Digitalisierung bürgernah gestaltet werden. Regionale Wirtschaft- und Technologieansiedelung muss gefördert werden.

Wie soll nach den Corona-Einschnitten die Wirtschaft wieder in Schwung kommen?

Veronika Bellmann (CDU): Das geht mit effektiver Wirtschaftsförderung auch für Mittelstand und Handwerk, mit gezieltem Arbeitsmarktinstrumenten wie Kurzarbeit und Weiterbildung, mit Steuer- und Abschreibungsmöglichkeiten und Befreiung von bürokratischem Ballast. Lockdowns inklusive Schließung von Schulen und Betreuungseinrichtungen müssen durch einen vernünftigen allgemeinen Gesundheitsschutz der Vergangenheit angehören.

Alexander Geißler (SPD): Das kommt sie im Moment auch schon gut alleine. Wir müssen aufpassen, genug Ressourcen, sei es im Baugewerbe oder in der Gastronomie, vorzuhalten, damit die Preise nicht zu stark steigen. Rohstoffe sind immens teuer geworden. Das höre ich immer wieder. Ich halte es für sinnvoll, darüber nachzudenken, mit Zöllen den Export dieser Materialien zu drosseln, damit unser Gewerbe und unsere Industrie hier arbeiten können.

Carolin Bachmann (AfD): Deutschland und Mittelsachsen braucht eine gezielte Entlastung und Entbürokratisierung von Handwerk und Mittelstand. Seit 30 Jahren gibt es dabei nur Versprechen. Es braucht nun endlich wirkliche Steuerentlastungen. Im Sinne von „Mehr Netto vom Brutto“, wollen wir den Freibetrag bei der Einkommenssteuer an die Inflation anpassen, die Grund- und Grunderwerbssteuer abschaffen und das Steuermodell insgesamt vereinfachen.

Philipp Hartewig (FDP): Freiräume schaffen mit einem Dreiklang: Steuerliche Entlastungen in unserem Hochsteuerland sind überfällig. Uns von Bürokratie entfesseln – mit einer Verwaltungsreform und digitaler Vernetzung. Haushaltspolitisch müssen Investitionen in moderne Infrastruktur Vorrang haben. Dazu kommt, dass endlich wieder das Vertrauen in staatliche Institutionen gestärkt wird.

Stefan Hartmann (Linke): Die zum Teil erheblich vernachlässigten Aufgaben der öffentlichen Hand zum Beispiel in der Verkehrsinfrastruktur, bei der Sanierung öffentlicher Gebäude oder der Energiegewinnung sind Grundlage für unser linkes Konzept einer öffentlichen Investitionsoffensive. Staat und Kommunen dürfen sich gerade jetzt nicht aus ihren Aufgaben zurückziehen, sondern können das Rückgrat wirtschaftlichen Aufschwungs bilden.

Lea Fränzle (Grüne): Ohne ein Investitions- und Konjunkturprogramm wird es nicht gehen. Hier ist es wichtig, gleichzeitig mit dem Neustart nach Corona Unternehmungen zu fördern, die die sozial-ökologische Wende in Deutschland voranbringen können, zum Beispiel in saubere Mobilität, Energieerzeugung und soziale Angebote, vor allem für junge Menschen.

Marcus Lieder (ödp): Eigentlich bräuchten wir längst eine sehr umfassende Reform des Steuerrechts. Die Gesetze sind überladen, für „den Normalbürger“ unverständlich und an vielen Stellen überflüssig. Sinnvolle Änderungen bieten ungeahntes Einsparungspotential. Gleichzeitig brauchen wir eine nachhaltige Wirtschaft, welche nicht schneller wächst, wie der Planet dies zulässt. Auf in die Post-Wachstumsgesellschaft!

Thomas Linke (Basisdemokratische Partei): Die letzten Monate haben uns gezeigt, wie anfällig die globalisierte Wirtschaft mittlerweile geworden ist. Die Auslagerung ganzer Produktionszweige hat sich als nicht zukunftsfähig erwiesen. Die Wiederansiedelung wichtiger Technologiezweige sowie erhöhte Investitionen in öffentliche Infrastruktur können langfristig den Wohlstand in unserem Land sichern.

Sollte im Kampf um Klima-Neutralität der Braunkohle-Ausstieg schon vor 2038 erfolgen?

Veronika Bellmann (CDU): Wir müssen Klimaschutz, wirtschaftliche Dynamik und sichere zukunftsfähige Arbeitsplätze in Einklang bringen. Mit 2038 steht das Enddatum ja verlässlich fest. Wenn wir durch Anreize so viel technische Innovationen wie möglich und durch entsprechende Netzleitungs- und Speicherkapazitäten so viel Energieversorgungssicherheit wie nötig erreichen, dann und nur dann können wir früher aussteigen.

Alexander Geißler (SPD): Nein. Denn den Kohleausstieg 2038 haben verschiedene Interessengruppen miteinander verhandelt und verabredet. Es würde gegenseitiges Vertrauen zerstören, wenn jetzt eine Seite von dem Plan abweicht. Außerdem hängen am Ausstiegsdatum Ausbauziele für erneuerbare Energie und Investitionen in Strukturentwicklung. Mit einem früheren Ausstieg müsste alles neu verhandelt werden.

Carolin Bachmann (AfD): Die AfD setzt sich für die Verstromung von Braun- und Steinkohle als grundlast- und regelfähige Energiequelle ein. Deutschland hat die weltweit saubersten und effizientesten Kohlekraftwerke. Daher lehnen wir die Ausstiegspläne aus der Kohleverstromung ab. Außerdem müssen wir parallel mehr in die Kernforschung investieren, um unsere Energieversorgung langfristig zu sichern. Es muss mehr Geld in die ehemaligen Forschungsstätten in Sachsen fließen.

Philipp Hartewig (FDP): Ziel ist das sichere Erreichen der Klimaziele: Unter einem fixen Deckel sollen die Unternehmen im CO2-Zertifikatehandel um die besten Technologien ringen. Welche das sind, wissen Forscher und Ingenieure besser als die Politik, da braucht es keine weiteren Vorgaben. Jetzt gilt es aber auch, die betroffenen Regionen in Sachsen insbesondere im Bereich Infrastruktur zu stärken.

Stefan Hartmann (Linke): Ja. Wir wollen die Lebensgrundlagen schützen und das Pariser Klimaabkommen durchsetzen: Das geht nur, wenn die Kohleverstromung bis spätestens 2030, nicht erst 2038 beendet wird, wie die Große Koalition 2019 im Kohleausstiegsgesetz beschlossen hat. Der schrittweise Ausstieg aus der Braunkohleverstromumg muss arbeitsmarkt-, wirtschafts- und sozialpolitisch begleitet werden.

Lea Fränzle (Grüne): Er sollte nicht nur, er wird vor 2038 erfolgen. Kohleverstromung ist jetzt schon überwiegend unwirtschaftlich, mit den massiv steigenden CO2-Zertifikatpreisen wird sie bald untragbar – was sie ökologisch ohnehin schon ist.

Marcus Lieder (ödp): Definitiv. Braunkohle, generell das Verbrennen fossiler Stoffe, ist der größte „Klimakiller“. Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Gesellschaft – und da haben wir auf Dauer keine Option – können auch weitere Energiequellen genutzt werden. Hier müssen auch sauberere, wenn auch risikoreichere Wege, wie die der Kernkraft, in der Gesamtbilanz betrachtet werden.

Thomas Linke (Basisdemokratische Partei): Die Gewährleistung der sicheren Versorgung mit Energie muss an erster Stelle stehen. Ein gesamthaftes Konzept für die in Zukunft zu nutzenden Energiequellen liegt bisher nicht vor. An diesem müssen wir gemeinschaftlich arbeiten. Erst dann wird sich ein realistischer Termin für einen Ausstieg aus der Braunkohleförderung ergeben. Eine große Chance liegt in der Regionalisierung der Energieerzeugung.

