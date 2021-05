Wohin mit der Roßweiner Packstation?

Roßwein

Die Frage nach dem Fortbestand der Roßweiner Postfiliale ist noch immer nicht geklärt. Zum 31. Mai schließt das Spielwarengeschäft, in dem bis dahin die bestehende Filiale noch arbeitet.

Ein Nachfolger für die Postfiliale ist noch nicht gefunden, musste zur jüngsten Ratssitzung Hauptamtsleiterin Michaela Neubert auf Nachfrage von Linken-Stadtrat Peter Krause mit den Schultern zucken. Die Deutsche Post habe bereits Nachfragen gestartet, Ergebnisse seien bisher leider noch nicht zu verzeichnen.

Dafür sollten die Stadträte ihr gemeindliches Einvernehmen erteilen für die Aufstellung einer DHL-Packstation. Die will die Post am Penny-Markt an der Etzdorfer Straße installieren. Grundsätzlich begrüßten die Stadträte dieses Vorhaben. So habe man wenigstens eine Möglichkeit, Pakete abzuholen und abzugeben – auch, wenn es keine neue Postfiliale in Roßwein mehr geben sollte. Allerdings entzündete sich am geplanten Standort eine Diskussion, an der sich viele beteiligten. Jens Tamke (AfD) brachte den Stein ins Rollen, indem er erklärte, dass der gewählte Standort wenig ideal sei. Besser wäre eine zentralere Stelle, wie etwa an der Bibliothek, so sein Vorschlag. Die Stadt solle doch noch einmal intervenieren und einen anderen Standort aushandeln. Nicht nur Uwe Hachmann (SPD) stimmte dieser Kritik im Wesentlichen zu. Peter Krause (Die Linke) schlug letztlich vor, den Beschluss noch nicht zu fassen und noch einmal mit DHL Kontakt aufzunehmen, um über denn geplanten Standort zu verhandeln. Rico Söhnel (CDU) meldete sich mit dem Hinweis zu Wort, dass man als Stadt das Thema nicht zu seinem Problem machen sollte. DHL könne grundsätzlich selbst entscheiden, wo sie Packstationen aufstelle, müsse lediglich mit dem Eigentümer des Grundstücks verhandeln und habe gute Gründe, warum sich die gewählten Plätze immer in der Nähe eines Einkaufsmarktes befinden. Das Anliegen von Strom beispielsweise gehöre dazu.

Am Ende stimmten zehn Stadträte dafür, den Beschluss zu verschieben, fünf waren dagegen und einer enthielt sich der Stimme.

Von Manuela Engelmann-Bunk