Wohin soll der Funkturm in Schrebitz?

Schrebitz

In Schrebitz will die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochterfirma der Telekom, einen Sendemast bauen. Ursprünglich sei dafür ein Standort zwischen den beiden Ortslagen Kiebitz und Schrebitz angedacht gewesen. Nun soll der Funkturm auf dem ehemaligen Festplatz in Schrebitz errichtet werden. In diesem Bereich gibt es schon einen Mobilfunkmasten. Der gehört dem Unternehmen Telefónica Deutschland beziehungsweise O2.

Stellungnahme abgegeben

„Das ist keine Bauangelegenheit, die wir einfach so durchwinken“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Deshalb gab er den Sachverhalt zunächst in den Ortschaftsrat von Schrebitz. „Ich rechne damit , dass es dort Diskussionen geben wird“, sagte das Gemeindeoberhaupt noch vor einigen Wochen. Er sollte Recht behalten. Die Ortschaftsräte hatten das Thema in ihrer jüngsten Sitzung auf dem Tisch. Die Zusammenkunft fand aufgrund der aktuellen Corona-Lage unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ortsvorsteherin Antje Böhme hält sich auf Nachfrage der DAZ bedeckt über die Ergebnisse der Diskussionen. Zunächst wolle der Ortschaftsrat eine Stellungnahme gegenüber der Gemeinde abgeben.

Lüttewitz als Negativ-Beispiel

Warum die Telekom-Tochter nicht den bereits existierenden Mast von Telefónica nutzt? „Der reicht für deren Sendetechnik nicht aus“, erklärt Dirk Schilling. Dabei hieß es damals noch, als der Mast errichtet wurde, er biete Platz für weitere Medien. Der Bürgermeister weiß, wie sensibel der Sachverhalt ist. Er verfolgte die Debatte um den Funkturm-Bau in Lüttewitz in der Gemeinde Zschaitz-Ottewig, war selbst als Schlichter in den Ratssitzungen anwesend. Deshalb soll der Bauantrag nicht ohne die Schrebitzer durchgewunken werden.

Kein Empfang

Nötig ist der Funkturm aber allemal. Da sind sich alle einig. Der Handyempfang in Schrebitz und Kiebitz ist kaum der Rede wert. Eine Lösung muss also her. Was bleibt ist die Frage nach dem Standort. Und das dürfte eine Herausforderung werden.

Von Stephanie Helm