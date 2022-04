Wohin zum Osterfeuer in der Region Döbeln?

Region Döbeln

Traditionell finden an den Ostertagen die Brauchtumsfeuer statt. Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Krise keine öffentlichen Zusammenkünfte am gemütlich knisternden Osterfeuer geben konnte – in diesem Jahr finden sie endlich wieder statt. Auch in der Region Döbeln wartet ein volles Programm auf die Bürger. Die einzige Frage, die bleibt, ist: Wie soll man sich da entscheiden?

Döbeln

Bereits am Gründonnerstag finden die ersten Osterfeuer in den Döbelner Ortsteilen statt. So auf dem Sportplatz in Technitz und auf dem Sportplatz in Neudorf. Die HSG-Neudorf Döbeln bittet aber zuvor um 19.15 Uhr zum Treff an der Turnhalle. Dort setzt sich 19.30 Uhr ein Lampionumzug, angeführt von der Muldenblechbande, zum Sportplatz Neudorf in Bewegung. Auf der Wiese hinter Südzucker im Döbelner Ortsteil Lüttewitz findet ebenfalls am Donnerstag ein Osterfeuer statt. Start ist 18 Uhr. Für Roster und Getränke wird gesorgt.

An der Schicke neben dem Silo im Döbelner Stadtteil Pommlitz wird am Ostersonntag ab 17 Uhr am Osterfeuer gefeiert.

Roßwein

Auch rund um Roßwein lodern die Flammen – natürlich kontrolliert und alle am Ostersonnabend. In Gleisberg soll das Osterfeuer 19 Uhr entzündet werden. Wo genau es flackern wird, wollen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr erst kurzfristig bekannt geben, damit nicht wieder so viel unerlaubt Holzabfall abgeladen wird. In Neuseifersdorf beginnt das Osterfeuer bereits 18 Uhr, genauso in Niederstriegis auf dem Sportplatz. Dort wird es auch einen Lampionumzug für die Kinder geben.

Waldheim

Den Anfang macht am Gründonnerstag der Feuerwehr- und Heimatverein in Massanei mit seinem Osterfeuer. Einen Tag später, am Ostersamstag, startet um 17 Uhr das Osterfeuer am Kreuzfelsen in Waldheim. Der Familien- und Kulturverein hat sich wie immer eine Überraschung für die Knirpse einfallen lassen. Ebenfalls am Karsamstag wollen die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Richzenhain ihr Osterfeuer entzünden – um 19 Uhr hinter dem Gerätehaus an der Hauptstraße. Den Abschluss in der Waldheimer Region bildet am Ostersonntag das Osterfeuer in Reinsdorf. Los geht es u 18.30 Uhr. Dann wartet der Feuerwehrverein Reinsdorf auf seine Besucher.

Hartha

Um Hartha wird über das Osterwochenende an mehrere Osterfeuern zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Den Beginn macht am Gründonnerstag Wendishain. Der Ortschaftsrat lädt für 18 Uhr an den Mühlteich im Unterdorf ein. Am Sonntag gibt es dann ein weiteres Feuer in Wendishain, dann im Oberdorf, in Höhe der Hausnummer 48, Treff ist 17 Uhr. In Gersdorf heißt die Kirchgemeinde am Ostersonnabend Besucher im Pfarrgarten willkommen. Ab 17 Uhr sind Gäste willkommen.

Leisnig

Gründonnerstag wollen die Mitglieder vom Feuerwehrverein Leisnig groß feuern. Das wird traditionell auf dem Sportplatz an der Linde getan. Ab 17 Uhr sind Gäste willkommen. Ein beheizbares Zelt wird aufgebaut. Der Verein sorgt zudem für Essen, Getränke und Musik. „Wir denken noch darüber nach, ob wir auch unsere Hüpfburg aufbauen“, so Roy Zaspel. Das werde von den Witterungsbedingungen abhängig gemacht. Im Verlaufe des Abends, etwa gegen 18.30 Uhr, werde dann das Feuer entfacht.

In Gorschmitz lädt die Rasselbande ebenfalls am Donnerstag zum Feuer an den Rödaer Weg oberhalb vom Sport- und Spielplatz ein. „Wir freuen uns, mal wieder Dorfbewohner alle zusammenholen zu können“, sagt Enrico Tappert-Freitag. Das Feuer wird etwa 18 Uhr entfacht.

In den Gemeinden

Gleich zwei Veranstaltungen gibt es am Gründonnerstag. Jeweils um 18 Uhr starten die Osterfeuer in Jahna und Zschaitz. In Jahna lädt der Dorf- und Heimatverein ans Vereinshaus ein. Die „Original Jahnataler Blasmusikanten“ sorgen an diesem Abend für die musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt, versprechen die Organisatoren. Auch am Gründonnerstag kommen die Zschaitzer zu ihrem Osterfeuer zusammen. Unter der Leitung der Heimatfreunde des Sport- und Heimatvereins und mit Unterstützung der Zschaitzer Feuerwehr und der Gemeindeverwaltung wird nach langer Durststrecke endlich wieder ein Osterfeuer stattfinden. Los geht es um 18 Uhr im Naherholungszentrum in Zschaitz. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, so dass einer geselligen Zeit am Feuer nichts im Wege steht.

Richtig viel los ist am Ostersamstag: Schon um 17 Uhr starten die Osterfeuer in Schrebitz und Westewitz, eine Stunde später beginnen die Gallschützer mit ihrem Zusammenkommen. In Schrebitz lädt der Förderverein der Feuerwehr ab 17 Uhr hinter dem Gerätehaus zum Osterfeuer ein. Es gibt etwas zu Essen und auch verdursten wird niemand. Zur gleichen Zeit startet an der Muldentalklause in Westewitz das Osterfeuer zu dem der Feuerwehrverein Westewitz-Großweitzschen einlädt. Auch hier gilt: Für Speis und Trank wird gesorgt.

Eine Stunde später, ab 18 Uhr, lädt der Feuerwehrverein 1860 Gallschütz zum Osterfeuer ein. Getränke gibt es in großer Auswahl und leckere Köstlichkeiten werden auf dem Grill zubereitet. Zu Musik und Unterhaltung wird übrigens ans Gerätehaus eingeladen.

