Wohngebiet für Schrebitz?

Ein Wohngebiet in Schrebitz – gibt es dafür Pläne? Das wollte Ortsvorsteherin Antje Böhme zur jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates von Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) wissen. In Jahna, Delmschütz und Ostrau setze die Gemeinde aktuell derartige Vorhaben in die Tat um. Für Schrebitz sei das aber nicht vorgesehen, so Schilling. „Möglichkeiten zur Lückenbebauung gibt es immer“, so der Bürgermeister.

Uneinigkeit mit Eigentümer

Die kleinteiligen Wohngebiete in Jahna und Delmschütz werden nach dem sogenannten vereinfachten Planverfahren errichtet. Dabei hilft der Paragraf 13b im Baugesetzbuch, der eine solche vereinfachte Bebauungsplanung von Flächen im Außenbereich von Ortschaften vorsieht. Dabei gab es tatsächlich Überlegungen für eine Fläche an der Straße „Am weißen Stein“ in Schrebitz. Doch Uneinigkeiten mit dem Landeigentümer ließen die Gemeinde das Vorhaben schnell wieder zu den Akten legen.

Idee im Hinterstübchen

Wenn überhaupt, wäre nur ein kleinteiliges Wohngebiet denkbar. „Dass wir als Gemeinde ein größeres Baugebiet stemmen, ist so nicht vorgesehen“, erklärt Schilling.

Er verrät aber, dass das Gebiet auf dem die alte Schäferei steht, in seinem Hinterstübchen umher spukt. Erst vor wenigen Monaten wurden die Abrissarbeiten beendet. Die Teilnehmergemeinschaft (TG) Schrebitz verantwortete den Abriss im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens. Die damals umgesetzten Maßnahmen wurden durch Bund und Freistaat mit 80 Prozent gefördert. Der Rest war von der Teilnehmergemeinschaft zu tragen. Diese rund 72 000 Euro wurden durch die Gemeinde Ostrau übernommen.

Scheune abreißen

Die jetzt noch stehende Scheune ist im Besitz der Gemeinde. „Sie steht auf der Liste, um sie einmal im Rahmen des Landesbrachenprogramms des Freistaates abreißen zu lassen“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Konkret oder spruchreif ist dabei noch nichts, angedacht schon. Dann wäre der Weg, zumindest theoretisch, frei für eine Wohnbebauung.

