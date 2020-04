Wolf und Nutztier: Ist Koexistenz möglich?

Großweitzschen/Obergoseln

Aktuell sind auch in der Region Döbeln, vermehrt in Hartha und weiter Richtung Mügeln Wolfsrisse und Sichtungen übermittelt. Erst Mitte März gab es einen bestätigten Riss in einem Damwild-Gehege in Obergoseln. Ende Februar wurden zwei Schafe in Diedenhain bei Hartha tot aufgefunden, ein drittes war verletzt. Zwar wurde auch dort ein Wolf vermutet, die Fachstelle Wolf kam jedoch nach Begutachtung zu dem Schluss, dass sich dort der Wolf nicht als Verursacher bestätigen ließe. Trotzdem ist sicher: Die Sichtungen häufen sich.

100 Prozent Schutz gibt es nicht

Wo ursprünglich Wolfsland war, ist heute Landwirtschaft. Weil der Wolf erst seit einigen Jahren wieder weiter durch Sachsen wandert, müssen sich besonders Tierhalter neu ausrichten – und extra Herdenschutzmaßnahmen ergreifen. Doch: Eine wirklich sichere Schutzmethode gibt es noch nicht. Noch schwieriger wird der Herdenschutz, wenn die Tiere wandern und nicht in einem festen Gehege leben. Verschiedene Maßnahmen können jedoch helfen, heißt es auch von der Fachstelle Wolf. Die gehört zum Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Pferde und Rinder weniger gefährdet

In Sachsen und auch international sind es vor allem mittelgroße Nutztiere, wie Schafe und Ziegen, ebenso wie in Gattern gehaltene wilde Huftiere (z.B. Damwild), die betroffen sind. Vor allem Schafe und Ziegen stellen wegen ihrer geringen Körpergröße, ihrem kaum vorhandenen Verteidigungs- oder Fluchtvermögen und ihrer oft extensiven Freilandhaltung eine leichte Beute dar. Rinder und Pferde sind dagegen von Natur aus recht wehrhaft. Auch haben sie oft noch ein ausgeprägtes Herdenverhalten. Sie sind deshalb viel weniger gefährdet. Meist werden dann Jungtiere oder einzeln gehaltene Rinder oder Pferde von Wölfen getötet.

Von Vanessa Gregor