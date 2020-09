Technitz

Am weltweiten World Cleanup Day beteiligten sich am Freitag auch die 96 Schüler der Evangelischen Grundschule in Technitz. Der Christliche Lernraum fasste mit der Aktion den weltweiten Müllsammeltag und den Weltkindertag, der am Sonntag gefeiert wird, zusammen.

Gefeiert wurde am Morgen zunächst ein Gottesdienst unter dem diesjährigen Motto der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. „Kinder haben ein Recht auf eine intakte Umwelt“. Danach schwärmten die Kinder klassenweise in alle vier Himmelsrichtungen aus, um gemeinsam Müll und Unrat in Technitz und auf dem Muldentalradweg in beide Richtungen zu sammeln.

Anzeige

Ihr Fazit: Die Technitzer halten ihr Dörfchen recht sauber. Diese Gruppe kam mit wenig Ausbeute zurück. Allerdings um so schlimmer, was die Kinder alles entlang des Radweges Richtung Döbeln und Richtung Kanuheim aufsammelten. Plastikmüll, Elektronikschrott, Glas, alte Schuhe oder Bauschutt. Am Mittag wurde die Müllstrecke gemeinsam sortiert. Einiges wie Teerpappe oder asbesthaltige Dachplatten sind kein Rest-, sondern Sondermüll und es ärgert die Kinder besonders, dass dies in der Natur herumliegt.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Müllsammeln bei Wanderungen im Muldental hat bei den Technitzern mittlerweile Tradition und wird auch im Rahmen der Ferienbetreuung im Hort praktiziert.

„Bei dieser Müllsammelaktion beteiligen wir uns aktiv mit einer weltweiten Müllsammelbewegung und sind ein kleiner aber wichtiger Teil der „Großen Bewegung“ die sich konkret für eine plastik- und müllfreie Umwelt engagiert“, sagt Hortleiter Michael Ritter.

Von Thomas Sparrer