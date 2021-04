Zahl der Corona-Nachweise steigt deutlich – zwei weitere Todesfälle in Mittelsachsen

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 223 neue Corona-Fälle. Die Gesamtzahl in Mittelsachsen stieg damit auf 19 670 an. Auf die drei Regionen des Landkreises bezogen bedeutet das 3989 Fälle im Altkreis Döbeln (+73), 8315 Fälle im Altkreis Freiberg (+110) und 7366 Fälle im Altkreis Mittweida (+40). Der Inzidenzwert für Mittelsachsen liegt laut Robert Koch-Institut jetzt bei 238,7 (-30). Die Zahl der Todesfälle ist um weitere zwei auf 603 gestiegen. In den Kliniken im Landkreis Mittelsachsen werden derzeit 84 Patienten stationär wegen Covid 19 behandelt (+2), davon 16 Menschen (+2) beatmet.

Von daz/obü