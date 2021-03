Zahl der Corona-Patienten in Kliniken Mittelsachsens steigt auf 55

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt meldete am Freitag 149 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl auf 17 307. Davon entfallen 3 484 Fälle auf den Altkreis Döbeln (+37), 7 182 auf den Altkreis Freiberg (+62) und 6 641 auf den Altkreis Mittweida (+50). Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen liegt laut Robert Koch-Institut bei 164,4 (+9,2). In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden derzeit 55 Covid 19-Patienten stationär behandelt, was einen deutlichen Anstieg um elf Erkrankte bedeutet. Von diesen müssen 13 Menschen beatmet werden, zwei mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht erhöht und liegt bei 591.

Von daz/obü