Mittelsachsen

Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, ist in Mittelsachsen auf 825 gestiegen (+2). In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 133 Patienten stationär wegen Corona behandelt (-22), davon 27 beatmet (-2). Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 667 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise, die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn steigt damit in Mittelsachsen auf 51 807. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken auf 884,7 (-14,9).

Von daz/obü