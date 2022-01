Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt hat am Montag 99 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen gemeldet. Die Gesamtzahl stieg damit auf 59 677. Auch die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter – um 36,8 auf 482,3. In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 16 Patienten wegen Corona behandelt (-1), davon fünf beatmet (+1). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gibt es nicht. Die Gesamtzahl der bislang in Mittelsachsen Verstorbenen beträgt 961.

Von daz/obü