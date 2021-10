Zahl der Corona-Patienten in Mittelsachsen steigt deutlich

Mittelsachsen

Im Landkreis gibt es jetzt 25 475 bestätigte Coronavirus-Nachweise, das sind 76 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 124,1 gestiegen (+6,3 gegenüber Vortag) und ist damit die höchste in Sachsen vor dem Erzgebirgskreis (93,1). Erneut deutlich angestiegen ist die Zahl der Patienten, die in Kliniken im Landkreis wegen Corona behandelt werden müssen. Sie beträgt jetzt 16 (+7), davon muss ein Patient beatmet werden. Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, liegt in Mittelsachsen unverändert bei 716.

Höchste Inzidenz in Sayda

Die 7-Tage-Inzidenz in den Gemeinden des Altkreises Döbeln ist verhältnismäßig niedrig, in Leisnig beträgt sie beispielsweise 36,5, in Döbeln 25,7. Sehr hoch ist sie hingegen in Sayda (Altkreis Freiberg) mit 758,5 (13 Corona-Neuzugänge in den vergangenen sieben Tagen) oder in Wechselburg (Altkreis Mittweida) mit 507,6 (neun Corona-Neuzugänge in den vergangenen sieben Tagen).

Von Olaf Büchel