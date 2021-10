Zahl der Corona-Patienten in Mittelsachsen steigt weiter

Mittelsachsen

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Mittelsachsen ist am Mittwoch weiter gesunken. Sie beträgt jetzt 263 (-15). Mittelsachsen hat nach den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (286,4) und Bautzen (274,2) die dritthöchste Inzidenz in Sachsen. Die Zahl der Menschen, die wegen Corona in den Kliniken im Landkreis behandelt werden müssen, ist indes weiter gestiegen auf 39 (+2). Bei fünf dieser Patienten ist eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich (+/-0). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise im Landkreis ist auf 27 677 angestiegen (+217). Weitere Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, sind nicht zu beklagen, die Zahl beträgt in Mittelsachsen 719.

Von daz/obü