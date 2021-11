Zahl der Corona-Patienten in Mittelsachsen steigt weiter

Mittelsachsen

Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in den Krankenhäusern in Mittelsachsen behandelt werden müssen, ist zum Donnerstag weiter gestiegen – um 8 auf nunmehr 102 Personen. Intensivmedizinisch behandelt werden müssen davon 17 Menschen (+/-0). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise ist im Landkreis Mittelsachsen auf 33 446 angestiegen. Das bedeutet ein Plus von 296 Fällen. Der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut hat sich innerhalb eines Tages so stark erhöht, wie noch nie in Mittelsachsen – um den Wert von 103,5 auf 753,3. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, liegt im Landkreis unverändert bei 724.

Impfen im Volkshaus

Im Rahmen der Impfkampagne im Landkreis Mittelsachsen sollen in der Stadt Döbeln weitere Impfungen gegen Corona erfolgen. Im Zeitraum von kommendem Montag bis Mittwoch (22. bis 24. November) werden mobile Impfteams des DRK Döbeln-Hainichen erneut vor Ort sein und im Döbelner Volkshaus, Burgstraße 4, Impfungen vornehmen. Diese Impfungen erfolgen an den drei Tagen jeweils von 9 bis 11.15 und 13 bis 16.30 Uhr. Weitere solcher Aktion in Döbeln sind bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Verimpft werden die Wirkstoffe von Biontech, Moderna sowie von Johnson & Johnson. Zu dem Impftermin sind folgende Unterlagen mitzubringen: die Krankenversicherungskarte, der Impfpass (wenn vorhanden), die ausgefüllte Einwilligungserklärung, die ausgefüllten Aufklärungsbogen. Aufklärungsbogen und Einwilligungserklärung finden Impfwillige auf den Internetseiten der Stadt Döbeln. Während des Impftermins muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Von daz/obü