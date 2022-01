Zahl der Corona-Patienten in mittelsächsischen Kliniken konstant

Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt hat am Freitag 290 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen gemeldet. Die Gesamtzahl steigt so auf 59 120. Das sind 1331 Fälle mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt deutlich um 50,1 auf 343. Damit hat sich der Inzidenzwert im Landkreis innerhalb von zwei Wochen verdoppelt. In den Kliniken in Mittelsachsen blieben die Zahlen in den zurückliegenden Tagen relativ konstant. So werden dort derzeit 19 Patienten wegen Corona behandelt (+1), davon fünf beatmet (-1). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es nicht, die Gesamtzahl der bislang in Mittelsachsen Verstorbenen beträgt 960.

Von daz/obü