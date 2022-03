Zahl der Corona-Patienten steigt in Mittelsachsen deutlich

Mittelsachsen/Region Döbeln

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldet am Montag 254 weitere bestätigte Corona-Virusnachweise. Die Gesamtzahl in Mittelsachsen steigt damit auf 78 157 an. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 63 Patienten wegen Corona behandelt. Das ist ein deutliches Plus von zwölf gegenüber Sonntag. Die Zahl der Menschen, die auf der Intensivstation beatmet werden müssen, hat sich um zwei auf vier verdoppelt. Weitere Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, gibt es nicht. Die Gesamtzahl in Mittelsachsen liegt bei 971. Der Inzidenzwert laut RKI ist weiter auf 1326,2 gestiegen (+96,9). So hoch war er zuletzt Mitte Dezember 2021.

Von daz/obü