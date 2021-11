Die Zahl der Corona-Patienten in mittelsächsischen Kliniken ist am Dienstag deutlich auf 119 gestiegen. Die Inzidenz ist unter den Schwellenwert von 1000 gesunken. In Mittelsachsen sind täglich 2G-Kontrolleure unterwegs. Es gibt neue Regeln für die Quarantäne und für Gottesdienste.