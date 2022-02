Zahl der Corona-Patienten steigt in Mittelsachsen weiter

Mittelsachsen

Die 7-Tage-Inzidenz steuert in Mittelsachsen auf die 1000er-Marke zu. Der Wert beträgt am Montag 940,7. Das sind 139,3 mehr als am Sonntag und 458,4 mehr als vor einer Woche. Das Gesundheitsamt meldet genau 100 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise, die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn beträgt damit 62 625. Die Zahl der Patienten, die wegen Corona in Kliniken in Mittelsachsen behandelt werden müssen, steigt weiter leicht auf 21 (+1), davon werden vier Personen auf den Intensivstationen beatmet (+/-0). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona meldet das Gesundheitsamt nicht, die Zahl beträgt 966.

Von daz/obü