Großweitzschen

Lange wurde sie herbeigesehnt, jetzt ist es so weit: Um den Prüfbericht des Sächsischen Rechnungshofes zu besprechen, kommen Gemeinderat und Verwaltung am morgigen Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen. Dort wird der 37-seitige Bericht, bei dem CDU-Gemeinderat vom einem „ Pamphlet an Verfehlungen und Mängeln“ spricht, zum Thema gemacht.

Der Prüfbericht behandelt die Jahre 2008 bis 2018 und umfasst die gesamte verwaltungstechnische Arbeit. Überall dort, wo es hakt, sieht der Sächsische Rechnungshof eine Korrektur vor. Das betrifft beispielsweise dem Umstand, dass Geld, welches der Gemeinde zustand, nicht geltend gemacht worden sein soll. Stichwort Erbfälle, aber auch Fördermittel.

Anzeige

Fehlender Beschluss

Zudem sollen die Elternbeiträge unrechtmäßig berechnet worden sein. Deren Grundlage sind Personal- und Sachkosten. Die Gemeinde rechnete unrechtmäßig Investitionskosten sowie Kosten für Kinder der Gemeinde Großweitzschen, die außerhalb der Wohngemeinde eine Kindereinrichtung besuchen, in diese Sachkosten rein. Eltern trugen somit Kosten, die sie gar nicht hätten tragen müssen. Auch die Vereinszuschüsse wurden zum Teil ohne einen dafür notwendigen Gemeinderatsbeschluss gezahlt. Stattdessen wurden die Auszahlungen durch den Bürgermeister angeordnet. Und die Kosten für die jährlich stattfindenden Seniorenweihnachtsfeiern waren unangemessen hoch.

Öffentliche Sitzung

Die Gemeinderäte von CDU Linke setzten sich dafür ein, dass der Prüfbericht in einer öffentlichen Sitzung besprochen wird. „Die Bürger müssen davon erfahren“, forderte Susann Munz (CDU) in einer der vergangenen Sitzungen, in denen der Sachverhalt „ Prüfbericht“ schon oft diskutiert wurde. Ein Großteil der Mängel, die vom Rechnungshof festgestellt wurden, sei übrigens schon behoben, erklärte Kämmerin Elke Görs schon zu Beginn der Debatte.

Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr und findet in der Turnhalle in Großweitzschen statt.

Von Stephanie Helm