Zauber in Hartha, Musik in Waldheim und Blökerei in Roßwein

Hartha/Waldheim/Roßwein

Kurz vor den Feiertagen weihnachtet es gefühlt an jeder Ecke. Wir waren am Freitag in Hartha, Waldheim sowie Roßwein unterwegs und haben etwas vom festlichen Zauber eingefangen.

Weihnachtszauber am MLG Hartha

Kurz vor den Ferien brummte es im Harthaer Martin-Luther-Gymnasium noch einmal wie im Bienenstock. Mit Ausnahme der zwölften Klasse, die mit großen Schritten aufs Abitur zugehen, tummelten sich die Schüler in den Gängen statt im Klassenzimmer. Es roch nach Waffeln und Tanne, die Klassenräume waren festlich geschmückt und auch an musikalischer Untermalung fehlte es nicht.

Kurz vor den Feiertagen wehte ein weihnachtlicher Zauber durch das Gebäude des Harthaer Martin-Luther-Gymnasiums.

Es war Weihnachtszauber am Gymnasium. Statt Unterricht gab es eine Art Werkstatttag. „Jede Klasse hat ihr eigenes Projekt. Wir haben echt viel selber gemacht, ein paar Sachen wurden aber auch von unseren Eltern gesponsert“, erzählt Lillie Dierbeck aus der 7b. Ihre Klasse bastelte an Baumscheiben, die weihnachtlich dekoriert wurden. Dazu haben sie vorab schon viel Marmelade gekocht. Die Werke der Schüler wurden dann am Freitag für einen guten Zweck verkauft. Daher waren natürlich auch besonders die Eltern, Großeltern und Freunde zum Weihnachtszauber eingeladen, um die Spendenaktion zu unterstützen. Wer keine Dekoration mehr brauchte, konnte noch sich auch noch schnell für die Weihnachtskarten ablichten lassen: „Wir machen die Bilder und drucken die hier gleich aus. Das geht schnell,“ sagt Tom Goldammer. Seine Klasse, die 10b, hatte die Idee zur Fotobox. Das Interesse daran war groß.

Wohin gespendet wurde, bestimmten die Schüler selber. „Wir haben die Vorschläge gesammelt und dann gemeinsam entschieden, wohin das Geld geht“, erklärt Katja Hoffmann, Lehrerin am MLG. „Von allem, was hier verkauft wird, geht nichts in die eigene Tasche. Wir spenden an eine Organisation in Uganda, die sich dort für Bildungsprojekte einsetzt.“ Die Organisation, Orutindo e.V., fand man über einen Schüler der fünften Klasse, dessen Mutter sich dort engagiert. „Wir wissen auch, unsere Hilfe kommt dort an“, betont Hoffmann. Im vergangenen Jahr kamen beim Weihnachtszauber circa 1000 Euro zusammen. Damals wurde an einen Tierschutzverein gespendet.

Schulintern gab es einen Wettbewerb für das schönste Klassenzimmer. Wo war es am weihnachtlichsten? Gewonnen hat die 9a. „Das haben wir in einer bunt gemischten Jury entschieden. Lehrer, Schüler, Hausmeister“, so Heikle Geißler, Direktorin am MLG. Für sie war es ihr erster Weihnachtszauber an der Harthaer Schule. „Ich bin echt begeistert, wie motiviert alle sind.“

Weihnachtskonzert der Waldheimer Grundschüler

Nicht nur in der Grundschule Waldheim weihnachtete es gestern musikalisch. Denn zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert gingen die Grundschüler dann in die Stadtkirche. Dort stimmte ein vielstimmiger Chor kleiner Sänger dann besinnliche Lieder an. Eltern, Großeltern und interessierte Bürger lauschten dem Gesang der Kinder.

Weihnachtskonzert in der Waldheimer Stadtkirche

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien stand ganz im Zeichen der Geburtstagsfeier von Jesus Christus. In den jeweiligen Klassenräumen fanden die Weihnachtsfeiern der Klassen statt. Die Schule ist übrigens derzeit teilweise eine Baustelle, die Stadt lässt den Südflügel umbauen. Hier sind gerade Klempner und Elektriker zugange.

Krippenspiel in der Roßweiner Kirche

Ein Krippenspiel mit lebenden Tieren gab es am Freitagvormittag in der Roßweiner Kirche bei einem Extra-Gottesdienst. Die 13 Schülerinnen und Schüler der Hauptschulklasse 10 der Förderschule „ Albert Schweitzer“ führten die seit Oktober einstudierte Weihnachtsgeschichte vor etwa 300 Zuschauern auf. Dazu gehörten alle Schüler der Förderschule, die Mitarbeiter und Betreuer der Roßweiner Werkstätten sowie die Belegschaft des Pflegedienstes Brambor.

Ein Krippenspiel mit lebenden Tieren gab es am Freitagvormittag in der Roßweiner Kirche bei einem Extra-Gottesdienst.

Mit den letztgenannten Einrichtungen verbindet die Roßweiner Förderschule eine enge Zusammenarbeit. Eingeübt hatte die Klasse das Stück im Deutschunterricht mit ihrem Lehrer Reiner Hartwig. Roßweins Pfarrer Heiko Jadatz und Gemeindepädagogin Angelika Schaffrin gaben Unterstützung. Der Gleisberger Reiner Hartwig brachte sogar seine Ziegen mit, die beim Krippenspiel ausnahmsweise als Schafe durchgingen. Schon vor der Aufführung war der Weihnachtsmann mit seinen Helfern in der Albert Schweitzer-Schule, um für jeden Schüler ein kleines Geschenk zu überbringen. Es gab Turnbeutel mit Brotdose oder Trinkflasche, finanziert vom Förderverein der Schule.