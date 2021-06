Döbeln

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Döbeln: Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, beschmierten unbekannte Täter einen Sichtschutzzaun sowie einen städtischen Müllbehälter in der Dresdner Straße. Sie kritzelten jeweils einen Schriftzug mittels roter, lila und schwarzer Farbe. Damit haben sie Schaden in Höhe von etwa 600 Euro gemacht. So viel kostet es, die Schmierereien wieder zu beseitigen.

Von DAZ