Zehn Bauplätze für Niederstriegis

Niederstriegis

Wo finden Bauwillige noch ein Plätzchen, wenn sie sich in Roßwein und seinen Ortsteilen niederlassen wollen? Freie Baugrundstücke sind Mangelware. Deshalb klemmte sich Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) dahinter und sprach mit dem Eigentümer des Wohngebiets „Schweizer Berg“. 1998 erschloss die EST Elektro-Spezial-Technik das Wohnbaugebiet. Innerhalb von zwei Jahrzehnten waren alle 28 verfügbaren Grundstück verkauft. Die Nachfragen aber rissen nie ab.

Der Bürgermeister bekundete deshalb seine Hoffnung auf Erweiterung des von den Roßweinern Legoland genannte Wohngebiets. Oberhalb des bestehenden Gebiets, auf der Wiese, könnten auf eine Schlag zehn weitere Bauplätze entstehen. 7.000 Quadratmeter Fläche stehen dort zur Verfügung. Und Steffen Stecher, Chef der EST Elektro-Spezial-Technik, ist bereit, die Grundstücke zum Zweck der Bebauung zu verkaufen. Was das Vorhaben enorm erleichtert: „Die Anschlüsse liegen bereits im Straßenkörper“, so Bauamtsleiter Dirk Mehler. Das Grundstück ist demnach schon voll erschlossen, es fehlen nur noch die Anschlüsse zu den Häusern.

Im vereinfachten Verfahren

Der Bauamtsleiter schätzt, dass etwa in einem Jahr die ersten Häuslebauer zur Tat schreiten können. Bis dahin müsste der Bebauungsplan durch alle notwendigen Instanzen gegangen sein. Dass das Verfahren vergleichsweise zügig von statten gehen kann, hat nicht nur etwas damit zu tun, dass Anschlüsse schon liegen und damit die Erschließung bereits gewährleistet ist. Es ist vor allem der Umstand, dass das Wohngebiet im vereinfachten Planverfahren entstehen soll.

Dabei hilft der Paragraf 13b im Baugesetzbuch, der eine solche vereinfachte Bebauungsplanung von Flächen im Außenbereich von Ortschaften vorsieht. Dabei kann beispielsweise eine Umweltprüfung umgangen werden. Das bedeute aber nicht, und das betont der Bauamtsleiter, dass der Eigentümer nicht trotzdem ein Auge darauf hat. „Der Bauherr beobachtet sein geraumer Zeit die Flora und Fauna auf dem Areal. Wenn da eine seltene Fledermaus gesichtet wird, kann reagiert werden“, so Dirk Mehler.

Die EST Elektro-Spezial-Technik als Eigentümerin ist es auch, die alle anfallenden Kosten zu tragen hat. Also: Verwaltungsgebühren oder Planungskosten. Die Stadträte von Roßwein gaben dem Vorhaben einstimmig grünes Licht. Damit kann der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan zum Wohngebiet „Schweizer Berg II“ in Niederstriegis in Angriff genommen werden.

Von Stephanie Helm