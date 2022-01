Zehn weitere Todesfälle in Mittelsachsen 

Mittelsachsen

Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, ist in Mittelsachsen weiter gestiegen – um zehn auf nunmehr 877. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken des Landkreises steigt wieder. Derzeit sind es 73 (+5 zum Vortag). Davon müssen 19 Menschen beatmet werden (+1). Der Inzidenzwert beträgt 335 (-8,6). Neue bestätigte Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen meldet das Gesundheitsamt am Dienstag 67. Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn steigt damit auf 55 756. Innerhalb von sieben Tagen sind es 999 weitere Fälle gewesen.

Von daz/obü