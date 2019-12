Döbeln

Zwischen Simselwitz und Schallhausen ist es am Freitagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autos kollidierten. Dabei soll wohl auch die Glätte auf der Fahrbahn eine Rolle gespielt haben. Die anschließende Unfallaufnahme zog zudem ein Sperrung der Straße mit sich.

Mehr als 14 000 Euro Schaden

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, war der 35-jährige Fahrer eines Opel auf der S 32 aus Richtung Schallhausen in Richtung Simselwitz unterwegs. Ungefähr 100 Meter vor dem Ortseingang Simselwitz geriet der Opel ausgangs einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der Opel-Fahrer sowie die Mercedes-Fahrerin (58) wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Ein im Opel mitfahrendes, zehnjähriges Mädchen erlitt schwere Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehr als 14.000 Euro

Von T.S./ap