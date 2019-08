Döbeln

Ihre dritte Pflegedienst-Niederlassung in Döbeln hat am Donnerstag die Firma Brambor Pflegedienstleistungen am Niedermarkt 22 in Betrieb genommen. Bisher befand sich in den Räumen nur eine Beratungsstelle des Unternehmens, jetzt agieren von dort aus auch 18 Pflegekräfte für den ambulanten Dienst.

„Wir haben die Philosophie, kleinere dezentrale Teams an mehreren Standorten zu bilden. Das bedeutet kürzere Wege für alle – für Ärzte, Patienten und unsere Mitarbeiter“, erklärt Benjamin Brambor, Prokurist des Unternehmens.

170 Mitarbeiter pflegen die Region

Von der neuen Niederlassung am Niedermarkt aus starten die Pflegekräfte ins Umland, wie nach Ostrau, Zschaitz oder Leisnig. Vom Standort an der Ritterstraße decken 20 Mitarbeiter vor allem das Döbelner Stadtgebiet ab. Und für Döbeln-Nord mit den Einrichtungen an der Bayrischen Straße und am Doblinaweg sind weitere 20 Pflegerinnen und Pfleger von der ebenfalls noch jungen Niederlassung Bayrische Straße 20 aus im Einsatz. Hinzu kommen noch Pflegedienste in Waldheim und Roßwein. „Wir haben jetzt insgesamt 170 Mitarbeiter“, sagt Benjamin Brambor.

Am Standort Niedermarkt hat das Unternehmen noch einmal 20.000 Euro vor allem in EDV-Technik investiert. Es gibt Büros, aber auch Sozial- und Aufenthaltsräume sowie einen großen Teamraum. Die frisch gebackene Pflegedienstleiterin Bianca Winkler hält am Niedermarkt die Fäden in der Hand.

Von Olaf Büchel